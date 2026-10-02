Wien: Streit um Parkplatz endet mit Baseballschläger und Festnahme

Ein freier Parkplatz in Wien eskaliert zum Polizeieinsatz – mit Baseballschläger und handfesten Konsequenzen.

In der Pazmanitengasse in Wien-Leopoldstadt geriet ein 56-jähriger Bulgare mit vier jungen Männern ukrainischer Herkunft im Alter zwischen 25 und 26 Jahren in einen handfesten Streit. Auslöser war ein besetzter Parkplatz: Der ältere Mann war überzeugt, dass die vier Ukrainer seinen Stellplatz in Anspruch genommen hatten.

Eskalation am Parkplatz

Was als verbale Auseinandersetzung begann, nahm eine gefährliche Wendung, als der Bulgare einen Baseballschläger aus seinem Fahrzeug holte und die Männer damit bedrohte.

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Alarmierte Beamte der Polizeiinspektion Praterstern rückten zum Einsatzort aus und brachten die Situation unter Kontrolle. Der 56-Jährige wurde vorläufig festgenommen, der Baseballschläger als Beweismittel sichergestellt.

Juristische Folgen

Nach seiner Einvernahme ordnete die Staatsanwaltschaft Wien an, den Mann auf freiem Fuß anzuzeigen – er wurde daraufhin wieder entlassen.

Die Ermittlungen laufen weiter, um die genauen Umstände des Vorfalls vollständig aufzuklären.