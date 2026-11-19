Eine umfassende Untersuchung der Internationalen Energieagentur (IEA) zeigt, wie stark sich Österreichs Energieversorgung in den kommenden Jahren verändern könnte. Der im Mai 2026 veröffentlichte Länderbericht verweist auf den österreichischen Netzinfrastrukturplan, der einen Anstieg des Strombedarfs um 26 Prozent bis 2030 und mehr als 75 Prozent bis 2040 gegenüber 2024 prognostiziert.

Damit würde Österreich innerhalb von nur 16 Jahren erheblich mehr Elektrizität benötigen. Nach dem zugrunde liegenden Planungsszenario könnte der jährliche Strombedarf bis 2040 rund 122 Terawattstunden erreichen. Der Anstieg bedeutet allerdings nicht, dass private Haushalte künftig automatisch 75 Prozent mehr Strom verbrauchen oder ihre Rechnungen um denselben Prozentsatz steigen.

Warum Österreich plötzlich so viel Strom braucht

Die Entwicklung hängt vor allem mit einem grundlegenden Umbau des Energiesystems zusammen. Autos, die bislang Benzin oder Diesel benötigen, werden zunehmend elektrisch betrieben. Gas- und Ölheizungen werden durch Wärmepumpen ersetzt. Auch Industrieunternehmen sollen energieintensive Prozesse künftig verstärkt mit Strom betreiben.

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Dazu kommt die Herstellung von Wasserstoff, für die ebenfalls große Mengen Elektrizität benötigt werden können. Österreich ersetzt damit einen Teil des bisherigen Verbrauchs fossiler Energieträger durch Strom. Das hat einen wichtigen Nebeneffekt: Obwohl der Stromverbrauch stark steigt, muss der gesamte Energieverbrauch nicht im gleichen Ausmaß wachsen. Elektroautos und Wärmepumpen nutzen die eingesetzte Energie in vielen Anwendungen effizienter als herkömmliche Verbrennungstechnologien.

53 Milliarden Euro für neue Stromnetze

Die eigentliche Herausforderung liegt nicht allein darin, ausreichend Strom zu erzeugen. Er muss auch vom Kraftwerk zu den Verbrauchern gelangen. Dafür benötigt Österreich leistungsfähigere Leitungen, zusätzliche Umspannwerke und intelligente Steuerungssysteme.

Eine Studie im Auftrag des Branchenverbands Oesterreichs Energie beziffert den Investitionsbedarf in die österreichische Stromnetzinfrastruktur bis 2040 auf rund 53 Milliarden Euro. Das Geld wird unter anderem für die Modernisierung bestehender Anlagen und den Ausbau der Übertragungs- und Verteilnetze benötigt.

Für Verbraucher ist diese Summe besonders relevant, weil die Stromnetze über regulierte Netzentgelte finanziert werden. Laut der Regulierungsbehörde E-Control machen diese Entgelte bereits heute rund ein Drittel einer durchschnittlichen Haushaltsstromrechnung aus. Wie stark die einzelnen Haushalte künftig belastet werden, lässt sich aus den 53 Milliarden Euro allerdings nicht direkt berechnen. Die tatsächlichen Netzentgelte hängen unter anderem von Finanzierungskosten, Investitionszeitpunkten, Netzbetreibern und der Verteilung auf unterschiedliche Verbrauchergruppen ab.

Eine Viertelstunde könnte künftig wichtiger werden

Eine besonders interessante Veränderung zeichnet sich bereits bei den Stromnetzentgelten ab. Ab 2027 wird in Österreich schrittweise ein neues Tarifsystem eingeführt. Spätestens bis Juli 2028 müssen die Netzbetreiber mit der Umstellung beginnen.

Bisher richtete sich der überwiegende Teil der Netzentgelte privater Haushalte nach der verbrauchten Strommenge. Künftig soll zusätzlich stärker berücksichtigt werden, wie viel elektrische Leistung ein Haushalt gleichzeitig aus dem Netz bezieht.

Entscheidend wird dabei der höchste durchschnittliche Leistungswert innerhalb einer Viertelstunde eines Monats. Das bedeutet: Nicht nur die insgesamt verbrauchten Kilowattstunden spielen eine Rolle, sondern auch, ob mehrere leistungsstarke Geräte gleichzeitig laufen. Die neue Preisstruktur soll innerhalb von drei Jahren schrittweise auf ein Verhältnis von 50 Prozent Arbeitspreis und 50 Prozent Leistungspreis umgestellt werden.

Wenn das Elektroauto gleichzeitig mit dem Herd lädt

Wie sich die neue Berechnungslogik auswirken könnte, zeigt eine eigene Modellrechnung von KOSMO. Angenommen, ein Haushalt lädt sein Elektroauto mit einer Leistung von elf Kilowatt. Gleichzeitig benötigt der Elektroherd drei Kilowatt und eine Wärmepumpe weitere zwei Kilowatt.

Zusammen ergibt das eine Leistungsaufnahme von 16 Kilowatt, sofern alle Geräte mindestens eine Viertelstunde gleichzeitig mit dieser Leistung betrieben werden. Wird das Elektroauto hingegen erst geladen, nachdem der Herd ausgeschaltet wurde, sinkt die höchste gleichzeitige Leistung in diesem vereinfachten Beispiel auf elf Kilowatt. Das entspricht einer Verringerung der Leistungsspitze um 31,25 Prozent, obwohl der Haushalt insgesamt dieselbe Strommenge verwenden kann.

Die tatsächliche finanzielle Ersparnis lässt sich daraus noch nicht bestimmen, da sie von den künftig geltenden Tarifen abhängt. Laut E-Control sollen durchschnittliche Haushalte ohne besonders leistungsstarke Geräte durch die Umstellung nicht automatisch höhere Netzentgelte bezahlen. Auch Elektroautobesitzer oder Haushalte mit Wärmepumpen sind nicht zwangsläufig stärker belastet.

Österreichs Stromversorgung hängt auch vom Wetter ab

Wie schwierig die zukünftige Versorgung werden könnte, zeigen die Erfahrungen der vergangenen beiden Jahre. 2024 konnte Österreich dank besonders guter Wasserkrafterträge einen bilanziellen Stromexportüberschuss von rund 4,75 Terawattstunden erzielen.

Bereits 2025 kehrte sich die Situation um. Österreich musste per Saldo 5,36 Terawattstunden Strom importieren. Die Differenz zwischen beiden Jahren betrug damit mehr als zehn Terawattstunden. Ein wesentlicher Grund war die deutlich geringere Stromproduktion aus Wasserkraft. Sie sank von rund 40,4 auf 30,4 Terawattstunden.

Auch 2026 blieb die Situation angespannt. Bereits zwischen Jänner und August wurden netto 5,21 Terawattstunden importiert, beinahe so viel wie im gesamten Vorjahr. Die Zahlen zeigen, dass zusätzliche Solaranlagen allein nicht ausreichen. Entscheidend sind auch der Ausbau der Windkraft, ausreichend Speicher sowie leistungsfähige Verbindungen zu den Nachbarländern.

Warum auch der Zeitpunkt des Stromverbrauchs wichtiger wird

Die Veränderungen könnten den Alltag vieler Haushalte betreffen. Wer künftig ein Elektroauto besitzt, eine Wärmepumpe betreibt oder Strom aus einer eigenen Photovoltaikanlage nutzt, kann durch intelligente Steuerung Vorteile erzielen. Statt mehrere Geräte gleichzeitig einzuschalten, könnte es finanziell attraktiver werden, deren Betrieb zeitlich zu verteilen.

Auch spezielle Netztarife sollen Anreize schaffen. Bereits 2026 gab es während bestimmter Tagesstunden im Sommer eine Ermäßigung auf den Netz-Arbeitspreis. Ab Oktober 2027 ist zusätzlich ein vergünstigter Nacht-Netztarif vorgesehen.

Für die kommenden Jahre zeichnet sich damit eine Veränderung ab, die weit über die bloße Stromproduktion hinausgeht: Nicht nur wie viel Strom ein Haushalt benötigt, sondern zunehmend auch wann und mit welcher Leistung er ihn verbraucht, kann über einen Teil seiner Stromkosten entscheiden.