Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) warnt vor dem rohen Verzehr bestimmter Cocktailtomaten aus Italien. Konkret betroffen sind Produkte aus den sizilianischen Regionen Ragusa und Caltanissetta. Sie stehen im Zusammenhang mit einem europaweiten Ausbruch des Bakteriums Salmonella Strathcona.

Laut dem aktuellen AGES-Infektionsradar vom 12. November wurden seit Ende Juli bereits 40 Erkrankungsfälle in Österreich erfasst. Bei der ursprünglichen Produktwarnung am 16. Oktober waren es noch 29. Damit kamen innerhalb von knapp vier Wochen elf weitere registrierte Fälle hinzu, ein Anstieg um rund 38 Prozent. Auch in anderen europäischen Ländern breitet sich der Erreger aus. Seit Juli wurden mehr als 160 bestätigte Infektionen in zehn Staaten gemeldet.

Warum dieser Salmonellen-Ausbruch ungewöhnlich ist

Salmonellen werden häufig mit rohen Eiern oder unzureichend gegartem Geflügelfleisch in Verbindung gebracht. Dass ausgerechnet kleine Tomaten einen langjährigen internationalen Krankheitsausbruch verursachen, ist weniger bekannt. Der aktuelle Fall hat allerdings eine bemerkenswerte Vorgeschichte. Bereits 2011 wurde derselbe Salmonellenstamm bei einem Ausbruch in Europa identifiziert. Damals führten Untersuchungen zu kleinen, länglichen Tomaten aus Sizilien.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Seit 2023 treten die Infektionen erneut regelmäßig auf. Besonders auffällig ist der saisonale Verlauf: Die meisten Erkrankungen werden zwischen Spätsommer und Dezember festgestellt. Nach Angaben der europäischen Gesundheitsbehörde ECDC wurden von Anfang 2023 bis Herbst 2026 mehr als 800 bestätigte Erkrankungen in über 17 europäischen Ländern registriert. Das wiederholte Auftreten genetisch eng verwandter Erreger deutet darauf hin, dass die Kontaminationsquelle über mehrere Jahre bestehen geblieben sein könnte.

Salmonellen sogar im Bewässerungswasser entdeckt

Einen entscheidenden Fortschritt erzielten österreichische Lebensmittelkontrolleure Ende 2025. Erstmals gelang es der AGES, den betreffenden Salmonellenstamm direkt in Bio-Cherrytomaten aus Sizilien nachzuweisen. Noch bemerkenswerter war ein weiterer Laborbefund: Derselbe Erreger wurde im Bewässerungswasser eines Tomatenproduzenten in Sizilien gefunden.

Damit erhärtete sich der Verdacht, dass die Verunreinigung nicht erst während des Transports oder beim Verkauf entsteht, sondern bereits im landwirtschaftlichen Produktionsprozess auftreten kann. Ob das belastete Wasser tatsächlich die ursprüngliche Ursache sämtlicher Ausbrüche ist, wurde bislang nicht abschließend geklärt. Die europäischen Gesundheitsbehörden warnen deshalb, dass weitere saisonale Krankheitsausbrüche möglich bleiben, solange die Kontaminationsquelle nicht vollständig kontrolliert wird.

Warum einfaches Waschen nicht ausreicht

Für Verbraucher ist eine weitere Erkenntnis entscheidend: Salmonellen können Tomaten nicht nur auf ihrer Oberfläche verunreinigen. Unter bestimmten Bedingungen können die Bakterien auch in das Pflanzengewebe eindringen. Selbst gründliches Waschen unter fließendem Wasser bietet daher keinen vollständigen Schutz.

Die AGES empfiehlt ausdrücklich, Cocktailtomaten aus den betroffenen Regionen nicht roh zu essen. Durch ausreichendes Erhitzen können die Bakterien abgetötet werden. Besondere Vorsicht ist bei Gerichten geboten, in denen Tomaten ungekocht verwendet werden. Dazu gehören beispielsweise Salate, kalte Vorspeisen und belegte Brote. Die Warnung bezieht sich auf die genannten Herkunftsregionen und bedeutet nicht, dass sämtliche italienischen Tomaten mit Salmonellen belastet sind.

Sieben Patienten mussten ins Krankenhaus

Wie ernst die Erkrankung verlaufen kann, zeigen die detaillierten österreichischen Daten aus dem Oktober. Von den damals 29 erfassten Fällen mussten sieben Personen stationär behandelt werden. Das entspricht rund 24 Prozent der zu diesem Zeitpunkt registrierten Erkrankten.

Die Betroffenen waren zwischen zehn Monaten und 79 Jahren alt. Das mittlere Alter lag bei 36 Jahren. Erkrankungen wurden in sieben österreichischen Bundesländern festgestellt. Typische Symptome einer Salmonelleninfektion sind Durchfall, Bauchkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen und Fieber. Sie treten meist innerhalb von zwölf bis 36 Stunden nach der Ansteckung auf, können sich aber auch früher oder später bemerkbar machen.

Besonders gefährdet sind Säuglinge, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem. Durch starken Flüssigkeitsverlust kann eine Infektion bei ihnen einen schweren Verlauf nehmen.

Worauf Konsumenten beim Einkauf achten sollten

Wer Cocktailtomaten kauft, sollte derzeit besonders auf die Herkunft achten. Die amtliche Warnung betrifft Produkte aus Ragusa und Caltanissetta auf Sizilien. Ist die genaue Herkunft unklar, lässt sich anhand der Kennzeichnung nicht immer erkennen, ob die Tomaten aus einer der betroffenen Regionen stammen.

Ein weiterer wichtiger Unterschied: Die AGES hat eine herkunftsbezogene Produktwarnung ausgesprochen. Es handelt sich nicht um den Rückruf sämtlicher Cocktailtomaten eines bestimmten Herstellers. Wer bereits entsprechende Tomaten zu Hause hat, sollte sie nicht roh verzehren. Auch wenn die Früchte frisch aussehen und keinen ungewöhnlichen Geruch aufweisen, lässt sich eine mögliche Salmonellenbelastung äußerlich nicht erkennen.

Treten nach dem Verzehr Beschwerden wie anhaltender Durchfall, hohes Fieber oder Kreislaufprobleme auf, sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. Das gilt insbesondere für Kinder, ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen.