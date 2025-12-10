Spar schlägt Salmonellen-Alarm: Diese Tomaten sofort zurückbringen

Salmonellen-Alarm bei Spar: Die Supermarktkette ruft Cherrytomaten der Eigenmarke zurück. Betroffen ist ausschließlich die Charge S 48/06, die bereits aus den Regalen verschwunden ist.

Spar nimmt Cherrytomaten der eigenen Marke aus dem Verkauf. Grund für den Rückruf ist eine mögliche Kontamination mit Salmonellen bei Produkten mit der Chargennummer S 48/06. Verbraucher werden dringend gebeten, diese Tomaten nicht zu verzehren. Die Handelskette ermöglicht eine unkomplizierte Rückgabe in sämtlichen Spar-, Eurospar-, Interspar- und Maximarkt-Filialen, wobei der Kaufpreis auch ohne Kassenbeleg zurückerstattet wird. Von der Maßnahme nicht betroffen sind andere Tomatensorten sowie sämtliche weiteren Obst- und Gemüseprodukte der Spar-Eigenmarke.

Die Supermarktkette hat das Produkt bereits vorsorglich aus allen Verkaufsregeln entfernt, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Diese Sicherheitsmaßnahme betrifft ausschließlich die genannte Charge der Cherrytomaten. Alle anderen Gemüse- und Obstprodukte der Spar-Qualitätsmarke sowie Tomaten anderer Hersteller können bedenkenlos konsumiert werden.

Betroffene Produkte

Der Rückruf betrifft die 500-Gramm-Packungen der SPAR Cherrytomaten mit der Chargennummer S48/06. Die betroffenen Produkte wurden in allen SPAR-, EUROSPAR-, INTERSPAR- sowie Maximarkt-Filialen verkauft.