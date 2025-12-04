Blausäure-Alarm: Beliebte Amaretti könnten Schwindel und Übelkeit auslösen

Vorsicht bei Amaretti: Erhöhte Blausäurewerte zwingen Hersteller H.M. Weihs zum Rückruf einer spezifischen Charge. Das beliebte Mandelgebäck könnte gesundheitliche Beschwerden auslösen.

Die H.M. Weihs GmbH hat einen vorsorglichen Rückruf für ihr Produkt Sapori Amaretti im 175-Gramm-Format eingeleitet. Betroffen ist ausschließlich die Charge mit dem Lot L355122 1 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02.05.2026. Grund für diese Maßnahme sind erhöhte Werte von Blausäure im Produkt. Das Unternehmen hat bereits sämtliche betroffenen Waren aus dem Verkauf entfernt. Verbraucher können bereits gekaufte Produkte dieser Charge in den Handel zurückbringen – ein Kassenbon ist dafür nicht erforderlich. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage eines Kaufbelegs vollständig erstattet.

Gesundheitliche Risiken

Der erhöhte Gehalt an natürlich vorkommender Blausäure in den Amaretti kann bei sensiblen Personen gesundheitliche Beschwerden verursachen. Zu den möglichen Symptomen zählen temporäre Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, Übelkeit sowie allgemeines Unwohlsein. Der Hersteller betont, dass diese Reaktionen in der Regel vorübergehender Natur sind und besonders bei Menschen mit erhöhter Empfindlichkeit auftreten können.

Kontaktmöglichkeiten

Für die Rückgabe der betroffenen Amaretti ist kein Kaufbeleg notwendig – der Kaufpreis wird in jedem Fall zurückerstattet. Bei weiteren Fragen können Verbraucher direkt mit der Firma H.M. Weihs in Kontakt treten. Das Unternehmen ist telefonisch unter +43 (0)1 616 7881 erreichbar oder per E-Mail an office@weihs.at.

Amarettini gehören zur Kategorie der traditionellen Mandelgebäcke und werden typischerweise als Begleitung zum Kaffee serviert.