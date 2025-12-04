Ohne Erbschaft kein Eigenheim: Die harte Wahrheit für junge Österreicher

Die Immobilienrealität in Österreich zeigt ein klares Bild: Ohne Erbschaft bleibt der Traum vom Eigenheim oft unerreichbar – trotz politischer Idealvorstellungen vom Häuslebauen.

Eine aktuelle Vermögensstudie belegt, dass der Erwerb von Immobilieneigentum in Österreich ohne finanzielle Unterstützung durch Erbschaften kaum realisierbar ist. Die begehrten Wohnungen in den oberen Etagen von Wien-Innere Stadt bleiben vorwiegend jenen vorbehalten, die in den Genuss einer Erbschaft kommen. Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang die bekannte Äußerung der derzeitigen Europa- und Familienministerin Claudia Plakolm, die vor einigen Jahren drei wesentliche Lebensziele definierte, die bis zum 30. Lebensjahr erreicht sein sollten.

Plakolms Lebensziele

Die ÖVP-Politikerin formulierte es damals so: “Man muss ein Kind zeugen, man muss ein Haus bauen, und das Dritte ist, einen Baum setzen.” Angesichts der Studienergebnisse stellt sich zudem die Frage, ob die während der Pandemie gewährten Corona-Hilfen primär wohlhabenden Bevölkerungsschichten zugutekamen.