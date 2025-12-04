Lebensgefahr auf zwei Rädern: Dieser Hersteller ruft tausende Rennräder zurück

Risse in der Carbongabel könnten fatale Folgen haben: CUBE zieht tausende hochwertige Rennräder aus dem Verkehr. Die Schwachstelle entstand durch eine Materialänderung.

Aufgrund eines schwerwiegenden Sicherheitsrisikos ruft der Fahrradhersteller CUBE sämtliche Agree C:62 Modelle der Baujahre 2025 und 2026 zurück, die vor dem 30. November 2025 verkauft wurden. Betroffene Fahrradbesitzer müssen die Nutzung ihrer Räder umgehend einstellen und eine Überprüfung der Gabel veranlassen.

Der Hersteller warnt eindringlich vor möglichen Unfallgefahren mit schweren oder sogar tödlichen Verletzungsfolgen. Bei einigen Carbongabeln wurden Rissbildungen oberhalb der Bremsaufnahme festgestellt. Untersuchungen der gemeldeten Fälle ergaben, dass eine Materialänderung im Harz seit dem Modelljahr 2025 zu einem zu geringen Harzanteil in bestimmten Gabelbereichen führen kann.

Diese Schwachstelle kann bei starker Bremsbelastung eine Delamination verursachen, was wiederum Risse und eine erhebliche Strukturschwächung bis hin zum kompletten Bruch der linken Gabelscheide zur Folge haben kann. Aus Sicherheitsgründen ist eine Überprüfung jeder betroffenen Gabel und gegebenenfalls ein Austausch zwingend erforderlich.

Betroffene Modelle

CUBE arbeitet nach eigenen Angaben mit Hochdruck an der Bereitstellung von Ersatzgabeln. Die Überprüfung und der Austausch werden ausschließlich durch autorisierte CUBE Fachhändler durchgeführt.

Von dem Rückruf betroffen sind insgesamt 16 verschiedene Modellvarianten des Agree C:62 aus den Modelljahren 2025 und 2026, darunter die Ausführungen ONE, Pro, Race, SLX, SLT und EX in verschiedenen Farbvarianten. Der Rückruf umfasst alle Rahmengrößen von 47 bis 62 Zentimeter.

Empfohlenes Vorgehen

CUBE empfiehlt Besitzern der betroffenen Fahrräder ein vierstufiges Vorgehen: sofortiger Nutzungsstopp, Überprüfung der Rahmennummer mit dem auf der Herstellerwebsite bereitgestellten Tool, Kontaktaufnahme mit dem Händler und Abwicklung des Austauschs über den Fachhändler.

Der Hersteller bittet um Verständnis für die entstandenen Unannehmlichkeiten und entschuldigt sich bei den betroffenen Kunden.