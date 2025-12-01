Plastik-Alarm bei Milka: Beliebte Schokolade muss zurückgerufen werden!

Plastikteile in süßer Verführung: Milka startet eine Rückrufaktion für beliebte Karamel-Schokolade. Kunden können die Ware ohne Kassenbon zurückgeben.

Milka ruft zurück

Der Schokoladenhersteller Milka hat eine Rückrufaktion für ein beliebtes Produkt gestartet. Betroffen ist die “Milka Schokolade Caramel 100 g”, in der sich möglicherweise Plastikteile befinden könnten. Die Drogeriemarktkette Müller und der Hersteller Mondelez Deutschland GmbH warnen vor einer “bestehenden Gefahr” durch diese Fremdkörper.

Verbraucher werden dringend aufgefordert, ihre gekauften Produkte zu überprüfen und den Verzehr umgehend einzustellen. “Bitte prüfen Sie die Betroffenheit Ihres Artikels und stellen die Nutzung bzw. den Verzehr umgehend ein,” lautet die offizielle Mitteilung.

Rückgabe möglich

Die zurückgerufene Schokolade kann in jeder Müller-Filiale zurückgegeben werden. Das Unternehmen erstattet den Kaufpreis vollständig – auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Für weitere Informationen steht der Kundenservice unter der Telefonnummer +43 5 912 00 00 oder per E-Mail an info@mueller.at zur Verfügung.