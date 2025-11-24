Plastik statt Karamell: Milka startet Großrückruf in Österreich

Vorsicht beim Schoko-Genuss: Mondelēz zieht mehrere Chargen der beliebten Milka Caramel zurück. In den 100-Gramm-Tafeln könnten sich gefährliche Fremdkörper befinden.

Der Lebensmittelkonzern Mondelēz International hat eine Rückrufaktion für bestimmte Chargen seiner “Milka Caramel Schokolade” in der 100-Gramm-Variante eingeleitet. Grund für die vorsorgliche Maßnahme sind möglicherweise enthaltene Plastikteile, die in einzelnen Tafeln sichtbar sein könnten.

In einer Mitteilung fordert das Unternehmen Verbraucher auf, betroffene Produkte nicht zu verzehren, sofern diese bisher ungeöffnet geblieben sind. Die Warnung betrifft ausschließlich Artikel mit der EAN-Nummer 7622210349675 und sieben spezifische Produktionscodes in Verbindung mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten: OSV1252132 und OSV1252133 (20.02.2026), OSV1252141 (21.02.2026), OSV1252223 (26.02.2026) sowie OSV1252231, OSV1252232 und OSV1252233 (alle 27.02.2026).

Betroffene Produkte

Der Hersteller betont, dass keine weiteren Produkte aus dem Sortiment von Milka oder anderen Marken des Mondelēz-Konzerns von dem Rückruf betroffen sind.

Für Fragen oder Reklamationen steht Verbrauchern das Serviceteam von Mondelēz International zur Verfügung. Dieses ist kostenlos unter der Telefonnummer 00800 83 00 00 36 oder per E-Mail an verbraucherservice@mdlz.com erreichbar.