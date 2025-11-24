Was ein Amerikaner in Serbien fand, das ihm in den USA fehlte

Ein junger Amerikaner hat in Serbien seine spirituelle Heimat gefunden und schwärmt vom Gemeinschaftsgefühl am Balkan. Nach zweieinhalb Jahren in Belgrad zieht er eine bemerkenswerte Bilanz: Was er in den USA schmerzlich vermisste, erlebt er hier täglich – echte Verbundenheit und inneren Frieden.

Der zum orthodoxen Glauben konvertierte Basil, der nun den Namen Vasilije trägt, beschreibt seinen Weg nach Serbien als spirituelle Suche. Im Gespräch mit dem YouTube-Kanal “Attic Life” schildert er, wie ihn das Land überraschend schnell in seinen Bann zog und warum er sein amerikanisches Leben hinter sich ließ.

Seine erste Begegnung mit der serbischen Hauptstadt gleicht für ihn einer Filmszene. Besonders beeindruckt zeigt er sich von der entspannten Atmosphäre und einer Freiheit, die er nicht erwartet hatte. Mittlerweile ist sein Alltag tief in der orthodoxen Tradition verwurzelt: Er besucht fast täglich die Kirche, eignet sich Serbisch, Kyrillisch und Kirchenslawisch an und hält die Fastenzeiten am Mittwoch und Freitag ein. Die Tradition der “Krsna Slava” (serbischer Familienschutzheiligenfeiertag), begeistert ihn besonders – ein Brauch, den er in seiner Heimat schmerzlich vermisst hat.

Amerikanische Ernüchterung

Auf die häufig gestellte Frage, warum jemand das vermeintliche “Land der unbegrenzten Möglichkeiten” verlassen sollte, hat Vasilije eine klare Antwort: “In den USA zerfällt etwas oder ist bereits zerbrochen”, erklärt er nachdenklich. Der übertriebene Individualismus habe zu einer wachsenden Einsamkeit geführt, während echte Gemeinschaft zur Seltenheit geworden sei.

Diese Einschätzung sah er bei einem kürzlichen Heimatbesuch bestätigt: “Im Sommer war ich in den Staaten – die Anspannung war überall spürbar. Die Menschen stehen unter enormem Druck wegen politischer und wirtschaftlicher Themen und ertragen kaum noch abweichende Meinungen.”

Serbische Lebensfreude

Im direkten Vergleich hebt Vasilije die zwischenmenschlichen Unterschiede hervor: “Serben teilen eine stärkere gemeinsame Basis. Hier beenden Meinungsverschiedenheiten keine Freundschaften, während in Amerika oft genau das passiert.” Von Anfang an beeindruckte ihn die Herzlichkeit der Menschen – eine Erfahrung, die im Westen für ihn zur Seltenheit geworden war.

“Die Menschen am Balkan erinnern sich an schwere Zeiten und wissen deshalb die kleinen Freuden des Lebens mehr zu schätzen”, erklärt er seine Faszination für die lokale Mentalität.

Seine Freizeit verbringt er am liebsten in den Belgrader Vierteln Dorćol, der Fußgängerzone Knez Mihailova sowie in den gehobenen Wohngegenden Senjak und Dedinje. Auch die serbische Küche hat es ihm angetan: “Grillfleisch, Braten, Sarma, gefüllte Paprika… einfach alles ist fantastisch”, schwärmt er lächelnd.

Zum Abschluss betont er, in Serbien eine Freiheit gefunden zu haben, die er in Amerika nie erlebte – seine neue Heimat habe er mit dem Herzen gewählt.