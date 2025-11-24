Fußball-Geschichte zum Greifen nah – ÖFB-U17 gegen Italien heute um 14:30 auf ORF 1

Österreichs U17-Fußballmannschaft steht heute vor einem möglicherweise historischen Moment. Die jungen Kicker treten im Halbfinale der Weltmeisterschaft in Katar gegen Italien an. Anpfiff ist um 14.30 Uhr, und die Spannung könnte kaum größer sein. Mit einem Sieg würde erstmals eine österreichische Auswahl in ein WM-Endspiel einziehen – ein Meilenstein für den heimischen Fußball.

Beeindruckende Turnierreise

Die bisherige Turnierreise der ÖFB-Talente verlief beeindruckend. Im Achtelfinale fegte das Team England mit einem klaren 4:0 vom Platz. Das Viertelfinale gegen Japan entwickelte sich dagegen zum Nervenkitzel, den die Österreicher mit 1:0 für sich entschieden und dabei bewiesen, dass sie auch enge Partien erfolgreich gestalten können.

⇢ Goldener Moser schießt ÖFB-Youngsters ins WM-Halbfinale



Die Vorfreude auf das heutige Duell ist im gesamten Lager spürbar.

⇢ Heute um 13:30 live auf ORF1 – U17-Kicker spielen um historisches WM-Halbfinale



Ein Finaleinzug wäre mehr als nur ein sportlicher Erfolg – er würde ein neues Kapitel in der Geschichte des österreichischen Fußballs aufschlagen.