Goldener Moser schießt ÖFB-Youngsters ins WM-Halbfinale

Mit Kampfgeist, Präzision und einem goldenen Treffer schreibt Österreichs U17-Nationalteam Geschichte. Der Halbfinaleinzug bei der WM markiert einen Meilenstein.

Österreichs Fußballmärchen geht weiter! Die U17-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Doha den nächsten Meilenstein gesetzt und steht nach einem packenden 1:0-Erfolg gegen Japan im Halbfinale. Einmal mehr avancierte Johannes Moser zum Matchwinner, der den goldenen Treffer erzielte.

Im Rücken des Teams glänzte Schlussmann Daniel Posch mit mehreren Glanzparaden. Für den österreichischen Fußballverband bedeutet dieser Triumph ein historisches Ereignis: Erstmals seit 18 Jahren steht wieder eine ÖFB-Nachwuchsauswahl unter den letzten vier bei einer Weltmeisterschaft.

Historischer Erfolg

Zuletzt war dies 2007 dem U20-Team gelungen. Die von Teamchef Hermann Stadler perfekt eingestellte Mannschaft setzt damit ihren beeindruckenden Durchmarsch bei diesem Turnier fort.

Und krönt eine ohnehin schon fantastische Woche für den österreichischen Fußball.