Arnautovic fordert Feiertag: “Dieser Sieg ist ein Geschenk Gottes”

Tränen, Emotionen und ein spontaner Feiertags-Vorschlag: Österreichs Fußballer schreiben Geschichte und feiern einen Erfolg, der selbst den Verbandspräsidenten sprachlos macht.

Nach dem Schlusspfiff brachen alle Dämme der Gefühlswelt. Marko Arnautovic fand klare Worte für diesen historischen Moment: „Diesen Sieg hat uns Gott geschenkt. Eine Ansage an die Regierung und den Bundespräsidenten: Der heutige 18. 11. soll ein Feiertag sein. Das will ich den Österreichern schenken.” Ob sein spontaner Vorschlag tatsächlich umgesetzt wird, steht allerdings noch in den Sternen.

Mit feuchten Augen berichtete Christoph Baumgartner von einem besonderen Moment vor dem Anpfiff. „Da musste ich fast weinen, so emotional war ich nur bei meiner Hochzeit. Wir sind wie eine Familie”, gestand der 26-Jährige und verwies dabei auf eine bewegende Ansprache von Routinier Arnautovic in der Kabine.

Rangnicks Teamgeist

Auch Teamchef Ralf Rangnick wirkte sichtlich gelöst. „Dass wir es jetzt geschafft haben, ist eine Bestätigung dafür, dass es die richtige Entscheidung war, hierher zu kommen”, erklärte der Erfolgscoach. Für die anstehende WM-Mission hat sich der Deutsche wieder etwas Besonderes ausgedacht: Nach dem Karabiner als Symbol der Teamkette vor der EM 2024 erhält nun jeder Spieler eine Miniatur-Ausgabe des WM-Pokals – versehen mit persönlichen Initialen und individuellem Fingerabdruck.

„Ich habe mit vielen Mannschaften gearbeitet, die einen guten Zusammenhalt hatten, aber wie diese Truppe sich verhält und zusammenhält, ist schon eine andere Liga.”

Emotionale Reaktionen

ÖFB-Präsident Josef Pröll zeigte sich in der Stunde des Erfolgs bescheiden und wollte keine Glückwünsche annehmen. „Ich bin jetzt ein halbes Jahr dabei. Nichts davon ist mein Verdienst. Danke der Mannschaft, danke dem Trainer. Das ist ein extrem bewegender Moment und ich habe viel erlebt in meinem Leben. Aber so emotionale Momente wie diesen noch nicht.”

Matchwinner Michael Gregoritsch strahlte über beide Ohren. „Ich habe meine ganze Karriere immer an mich geglaubt. Als ich zu dem Ball gegangen bin, war ich überzeugt davon, dass ich hinkomme.

Das sind Momente, die werden mir ewig bleiben”, jubelte der Torschütze zum entscheidenden 1:1-Endstand.