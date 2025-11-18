Teilzeit oder Vollzeit? Umfrage zeigt, was Beschäftigte wirklich wollen

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft bei Österreichs Arbeitszeiten eine Lücke. Die meisten Beschäftigten träumen von 30-35 Wochenstunden – die Realität sieht anders aus.

In Österreich herrscht ein deutliches Ungleichgewicht bei der Verteilung der Arbeitszeit. Eine aktuelle Erhebung unter 3.000 Mitgliedern der Arbeiterkammer zeigt, dass die meisten Beschäftigten eine wöchentliche Arbeitszeit zwischen 30 und 35 Stunden als optimal betrachten. Die am Dienstag präsentierte Umfrage untersuchte die Beweggründe für verschiedene Arbeitszeitmodelle. An der Befragung nahmen überwiegend teilzeitbeschäftigte Frauen aus den Bereichen Bildung, Handel, Gesundheit und Soziales teil. Der männliche Anteil lag bei elf Prozent, wobei diese mehrheitlich in Vollzeitbeschäftigung standen.

Familiäre Verpflichtungen stellen den wichtigsten Grund für Teilzeitarbeit dar. Mehr als 50 Prozent der Teilzeitkräfte geben an, dass sie Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen bewältigen müssen. Fast ein Viertel der Befragten empfindet ihre Arbeit als sehr belastend, während bei etwa einem Fünftel gesundheitliche Einschränkungen keine längere Arbeitszeit erlauben. Jede fünfte teilzeitbeschäftigte Person berichtet, dass in ihrem Unternehmen keine Möglichkeit zur Aufstockung der Stunden besteht – besonders betroffen sind Beschäftigte in Reinigungs- und Pflegeberufen, wo Teilzeitverträge dominieren.

Gleichzeitig müssen 90 Prozent der Teilzeitkräfte regelmäßig Mehrstunden leisten, mehr als die Hälfte wöchentlich oder zumindest monatlich. Rund 23 Prozent der Teilzeitbeschäftigten nennen den Wunsch nach mehr Freizeit als Motivation. Sybille Pirklbauer, Leiterin der Abteilung Sozialpolitik in der Arbeiterkammer Wien, betont jedoch, dass dieser Aspekt weniger mit Lifestyle zusammenhänge, sondern vielmehr mit anderen Faktoren verknüpft sei – etwa Kinderbetreuung, Angehörigenpflege oder gesundheitlichen Bedenken aufgrund von Mehrbelastungen.

Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl ergänzt: „Der Vorwurf der Lifestyle-Freizeit ist wirklich respektlos.” Acht Prozent der Teilzeitbeschäftigten geben an, einer zweiten Tätigkeit nachzugehen, beispielsweise einer selbständigen Beschäftigung.

Gründe für Vollzeitarbeit

Bei Vollzeitbeschäftigten steht die bessere soziale Absicherung mit 44 Prozent an erster Stelle der Beweggründe. Weitere wesentliche Faktoren sind das höhere Einkommen (23 Prozent) sowie die Unmöglichkeit, die Arbeitslast in Teilzeit zu bewältigen (22 Prozent). Sieben von zehn Vollzeitkräften wären prinzipiell bereit, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, wobei kaum geschlechtsspezifische Unterschiede erkennbar sind. Für zwei Drittel der Befragten wäre eine wöchentliche Arbeitszeit von 30 bis 35 Stunden ideal – eine Bandbreite, die auch von Teilzeitbeschäftigten bevorzugt wird.

Pirklbauer verweist darauf, dass wissenschaftliche Erkenntnisse die Präferenz für 30 bis 35 Wochenstunden bestätigen: In diesem Bereich seien Menschen langfristig gesund, leistungsfähig und zufrieden. Sie weist darauf hin, dass Arbeitsdruck und -belastung in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen hätten, während die Arbeitszeitregelungen noch aus einer Ära stammten, als nur Fax und Telefon zur Verfügung standen. „Menschen sind keine Maschinen, die man durchlaufend arbeiten lassen können, sie ermüden”, betont Pirklbauer.

Forderungen der Arbeiterkammer

Anderl fasst die Umfrageergebnisse zusammen: „Die Teilzeitbeschäftigten wollen oft mehr arbeiten und insgesamt wollen die Arbeitnehmer eine gesunde Vollzeit, idealerweise 30 bis 35 Stunden.” Sie unterstreicht die Notwendigkeit, Vollzeitarbeit so zu gestalten, dass Beschäftigte gesund bis zur Pension arbeiten können – unabhängig vom gewählten Arbeitszeitmodell.

Die Arbeiterkammer erneuert ihre Forderung nach einem Rechtsanspruch auf Vollzeit für Beschäftigte, die regelmäßig Überstunden leisten müssen. Zudem plädiert sie für eine Erhöhung des Mehrarbeitszuschlags auf 50 Prozent und eine grundlegende Reform des Arbeitszeitgesetzes.

Anderl drängt auf eine rasche Umsetzung der von der Regierung angekündigten wissenschaftlich begleiteten Pilotprojekte zu neuen Arbeitszeitmodellen wie der Vier-Tage-Woche, um fundierte Erkenntnisse für konkrete Gestaltungsmaßnahmen zu gewinnen.