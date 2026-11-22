Betrüger setzen immer seltener auf Hacks und immer öfter auf Psychotricks. Die Halbjahresbilanz der Nationalbank beziffert den Preis.

Im unbaren Zahlungsverkehr haben Betrüger in Österreich im ersten Halbjahr 2026 einen Schaden von 50,8 Millionen Euro angerichtet. Das geht aus vorläufigen Daten der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) hervor. Damit lag der Wert unter jenem des zweiten Halbjahrs 2025, das mit 70 Millionen Euro zu Buche schlug, aber über den 45,2 Millionen Euro des ersten Halbjahrs 2025.

Über das gesamte Jahr 2025 summierten sich die Schäden auf 115,4 Millionen Euro, ein Plus von 64 Prozent gegenüber 2022. In die Statistik fließen Betrugsfälle bei Überweisungen, Bankomatkarten, Lastschriften und E-Geld ein. Betrügerische Überweisungen kosteten in den ersten sechs Monaten 2026 zusammen 39 Millionen Euro. Im zweiten Halbjahr 2025 waren es noch 58 Millionen Euro gewesen. Trotz dieses Rückgangs bleibt der Betrag über dem langjährigen Durchschnitt.

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Soziale Manipulation

Kriminelle Netzwerke greifen immer häufiger zu KI-gestützten Täuschungsmanövern, falschen Identitäten und psychologischen Kniffen, anstatt sich auf klassische technische Hacks zu verlassen. Regina Fuchs, Direktorin der Hauptabteilung Statistik der OeNB, sagte dazu: „Besonders besorgniserregend ist die Bedeutung sozialer Manipulation: Im ersten Halbjahr 2026 waren 83,6 Prozent der Verluste bei betrügerischen Überweisungen darauf zurückzuführen, dass Menschen gezielt getäuscht und zur Freigabe von Zahlungen verleitet wurden“.

Gleichzeitig hebt die Nationalbank hervor, dass der Zahlungsverkehr insgesamt als sehr sicher gelte. 2025 war etwa eine von 16.000 Transaktionen von Betrug betroffen. Insgesamt wurden rund 351.000 Betrugsfälle registriert.

Gipfel in Wien

Um internationale Finanzkriminalität zu bekämpfen, lud die OeNB in Wien zum „Global Payment Fraud and Financial Crime Summit 2026“. Unter dem Motto „Fraud is global. Prevention must be too.“ trafen dort unter anderem Fachleute von Interpol, Europol, der Europäischen Zentralbank, der Finanzmarktaufsicht und des Bundeskriminalamts zusammen. OeNB-Gouverneur Martin Kocher sagte: „Neue Technologien wie künstliche Intelligenz schaffen zusätzliche Risiken, bieten gleichzeitig aber auch neue Möglichkeiten, Betrug frühzeitig zu erkennen und zu verhindern“.

OeNB-Direktor Josef Meichenitsch sprach sich für eine engere Zusammenarbeit über Grenzen hinweg aus, und zwar zwischen Banken, Behörden und Tech-Konzernen. „Wer Opfer von Zahlungsbetrug wird, verliert oft nicht nur Geld, sondern auch das Vertrauen in digitale Zahlungen.“

Besonderes Augenmerk gilt den Echtzeitüberweisungen. Über sie liefen im ersten Halbjahr 2026 bereits 96 Milliarden Euro, mehr als im gesamten Vorjahr. Die Betrugsrate ging von 0,045 auf 0,018 Prozent zurück. Vorbeugen sollen der verpflichtende Abgleich von Empfängername und IBAN, eine Phishing-Simulation, die gemeinsam mit der Universität Wien durchgeführt wird, sowie die Initiative „Generationen gemeinsam sicher“ an der Seite der Polizei.

Beim Verification of Payee wird geprüft, ob der angegebene Empfängername zur IBAN passt, und das Ergebnis erhält der Zahlende vor der Freigabe der Überweisung. Die Prüfung erfolgt automatisch vor einer Euro-Überweisung. Zahlungsdienstleister im Euroraum müssen den Empfängerabgleich seit dem 9. Oktober 2025 anbieten.