Die österreichische Journalistin Sophie Ströbitzer ist seit August 2025 eines der Gesichter der „Zeit im Bild“ auf TikTok. Doch plötzlich tauchten auf der Plattform Videos auf, in denen sie vermeintlich über neue Strafen, Migration und teurere Lebensmittel berichtet. Das Problem: Ströbitzer hatte diese Nachrichten niemals gesprochen.

220 Euro Strafe und mehr als eine Million glauben der Stimme?

Besonders schockiert zeigte sich die Journalistin über ein Video, das angebliche Öffi-Strafen von 220 Euro im Zusammenhang mit Ausländern thematisierte. Die Behauptung war erfunden. Trotzdem erreichte das Video nach ihren Angaben mehr als eine Million Aufrufe. Wie viele Menschen die Falschmeldung tatsächlich glaubten, ist nicht bekannt.

Ströbitzer erfuhr zunächst durch eine Kollegin von den Aufnahmen. Später entdeckte sie weitere Videos auf ihrer eigenen TikTok-Startseite. Im Gespräch mit dem Nachrichtenportal „5 Minuten“ erklärte sie, dass manche Fälschungen derart überzeugend klingen, dass selbst sie ihre eigene Stimme kaum vom künstlich erzeugten Original unterscheiden könne. Besonders belastend sei, dass ihre Glaubwürdigkeit als Journalistin durch Aussagen beschädigt werden könnte, die sie niemals gemacht hat.

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Warum ausgerechnet Geldstrafen und Ausländer?

Ein Blick auf die Inhalte zeigt eine auffällige Gemeinsamkeit: Angebliche neue Verbote, höhere Preise, Migration und erfundene Gefängnisstrafen. Das sind Themen, die starke Emotionen auslösen und auf sozialen Netzwerken häufig kontrovers diskutiert werden.

Hier entsteht ein gefährlicher Zusammenhang: Eine erfundene Nachricht wird nicht nur durch ihren Inhalt interessant, sondern durch die Glaubwürdigkeit der Person, die sie scheinbar verbreitet. Wer regelmäßig ORF-Nachrichten auf TikTok verfolgt, erkennt möglicherweise die Stimme der Moderatorin und hält den Inhalt deshalb für seriös. Die Fälschung benötigt dafür nicht einmal eine perfekt manipulierte Fernsehaufnahme. Eine vertraute Stimme, passende Bilder und eingeblendete Untertitel können bereits ausreichen, um den Eindruck einer echten Nachricht zu erzeugen.

Dass diese Masche kein Einzelfall ist, zeigte eine Recherche von CORRECTIV im Juni. Damals verbreiteten TikTok-Accounts gefälschte Nachrichten mit dem Gesicht und der Stimme des deutschen ZDF-Moderators Christian Sievers. Ein Video erreichte mehr als 600.000 Aufrufe.

TikTok kündigt ausgerechnet jetzt neue Kontrollen an

Am 20. November, nur einen Tag nach Bekanntwerden des österreichischen Falls, stellte TikTok neue Werkzeuge gegen missbräuchliche KI-Inhalte vor. Mit einem neuen Transparenztool können Nutzer überprüfen, ob Bilder oder Videos mit TikToks eigenen KI-Funktionen erstellt oder verändert wurden. Dafür ist nicht einmal ein eigenes TikTok-Konto notwendig.

Außerdem beginnt die Plattform mit der weltweiten Einführung einer sogenannten Abbilderkennung. Berechtigte Creator und Personen des öffentlichen Lebens können damit nach KI-generierten Inhalten suchen lassen, die möglicherweise ihr Erscheinungsbild ohne Zustimmung verwenden. Doch genau hier zeigt sich eine entscheidende Grenze: Das neue Transparenztool erkennt nicht automatisch jede Fälschung, die mit externen KI-Programmen erstellt wurde. Ob eine nachgeahmte Stimme wie jene von Ströbitzer zuverlässig erfasst würde, ist damit keineswegs geklärt.

Die Journalistin berichtete zudem, dass die ORF-Rechtsabteilung bereits Beschwerde bei TikTok eingereicht habe. Zum Zeitpunkt ihres Interviews seien die betreffenden Videos weiterhin online gewesen.

So lassen sich gefälschte Nachrichten erkennen

Für Nutzer wird deshalb eine einfache Gewohnheit immer wichtiger: Nicht nur überprüfen, was behauptet wird, sondern auch, wo die Nachricht ursprünglich veröffentlicht wurde. Wer auf TikTok eine angebliche ORF-Meldung über neue Strafen, Verbote oder politische Entscheidungen sieht, sollte nachsehen, ob dieselbe Information auf den offiziellen ORF-Kanälen oder anderen seriösen Nachrichtenseiten erscheint.

Auch fehlende Angaben zu Datum, Ort oder zuständiger Behörde sind Warnsignale. Sprachfehler und unnatürliche Betonungen können auf eine KI-Fälschung hindeuten, müssen aber nicht auftreten. Besonders wichtig: Ein vertrautes Gesicht oder eine bekannte Stimme ist längst kein Beweis mehr dafür, dass die betreffende Person tatsächlich gesprochen hat.

Die größte Gefahr dieser Entwicklung ist deshalb nicht nur, dass Menschen erfundene Nachrichten glauben. Sondern dass irgendwann selbst echte Nachrichten angezweifelt werden, weil niemand mehr sicher sein kann, wer tatsächlich gesprochen hat.