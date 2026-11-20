Es ist spät am Abend. Eine Beziehung steckt in der Krise, eine wichtige Entscheidung steht bevor oder die eigenen Gedanken lassen einen nicht schlafen. Früher hätte man vielleicht einen Freund angerufen oder seine Sorgen in ein Tagebuch geschrieben. Heute öffnen manche junge Erwachsene einfach ChatGPT.

Ein Tagebuch, das plötzlich antworten kann

Was auf den ersten Blick wie eine ungewöhnliche Beziehung zwischen Mensch und Maschine aussieht, hat oft einen ganz anderen Hintergrund. Forscher von Social Innovation Research Vienna (SIRV) haben zwischen Juni und November 2026 junge Wiener im Alter von 19 bis 29 Jahren zu ihren Erfahrungen mit KI-Chatbots befragt. Erste Ergebnisse wurden am 18. November veröffentlicht.

Dabei zeigte sich etwas Überraschendes: Viele der Befragten suchen in der künstlichen Intelligenz keinen Ersatz für einen Freund. Sie nutzen sie vielmehr als eine Art Tagebuch, das zurücksprechen kann. Der Chatbot hilft ihnen, Gedanken zu ordnen, Probleme aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten oder schwierige Gespräche vorzubereiten.

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Besonders häufig kommt er dann zum Einsatz, wenn gerade niemand erreichbar ist. Manche möchten ihre Freunde nicht mit persönlichen Sorgen belasten. Andere überbrücken damit beispielsweise die Zeit bis zum nächsten Therapietermin.

Die KI beruhigt, aber macht nicht weniger einsam

Die wohl interessanteste Erkenntnis betrifft die Einsamkeit selbst. Obwohl Gespräche mit Chatbots kurzfristig beruhigen und emotional entlasten können, berichten die befragten Wiener kaum davon, sich dadurch tatsächlich weniger einsam zu fühlen.

Die Maschine kann also das Bedürfnis nach einer Antwort erfüllen, ohne das Bedürfnis nach menschlicher Nähe zu stillen.

Das könnte einen grundlegenden Unterschied zwischen digitaler Unterstützung und zwischenmenschlichen Beziehungen erklären. Ein Chatbot ist jederzeit verfügbar, hört scheinbar geduldig zu und reagiert innerhalb von Sekunden. Was fehlt, ist jedoch die Gegenseitigkeit einer echten Beziehung: eigene Erfahrungen, gemeinsame Erinnerungen und das Gefühl, einem anderen Menschen tatsächlich wichtig zu sein.

Die Wiener Untersuchung basiert allerdings auf lediglich neun Interviews. Sie liefert interessante Einblicke, aber noch keine repräsentativen Aussagen über eine ganze Generation.

Jeder dritte Jugendliche spricht mit KI über seine Sorgen

Dass persönliche Gespräche mit Chatbots längst kein Randphänomen mehr sind, zeigt eine größere österreichische Untersuchung von Saferinternet.at. Von 500 befragten Jugendlichen zwischen elf und 17 Jahren gaben 31 Prozent an, KI zu nutzen, um Sorgen oder Probleme zu besprechen. Für ein Viertel ist es sogar leichter, mit einem Chatbot über persönliche Angelegenheiten zu sprechen als mit anderen Menschen.

Besonders bemerkenswert: 23 Prozent verwenden KI bereits, um schwierige Gespräche mit Eltern, Lehrern oder Freunden vorzubereiten. Das eröffnet eine neue Perspektive. Künstliche Intelligenz muss menschliche Kommunikation nicht zwangsläufig verdrängen. Sie kann auch zu einer Art Proberaum werden, in dem Menschen zunächst ausprobieren, wie sie ihre Gefühle ausdrücken möchten.

Forscher entdecken einen weiteren Zusammenhang

Eine im November veröffentlichte japanische Studie mit 820 jungen Erwachsenen zwischen 18 und 29 Jahren liefert einen zusätzlichen Hinweis. Menschen mit stärkeren psychischen Belastungssymptomen suchten häufiger emotionale Unterstützung bei KI-Chatbots. Bei jenen, die der KI persönliche Gefühle anvertrauten, hing eine häufigere Nutzung außerdem mit stärkerer emotionaler Abhängigkeit zusammen.

Doch daraus lässt sich nicht schließen, dass die KI diese Probleme verursacht. Ebenso möglich ist, dass bereits belastete Menschen besonders häufig nach digitaler Unterstützung suchen.

Für Eltern und Angehörige entsteht daraus eine wichtige Frage: Was bedeutet es, wenn jemand seine Sorgen einer Maschine anvertraut, obwohl Menschen in seinem Umfeld vorhanden sind? Vielleicht nicht automatisch, dass persönliche Beziehungen fehlen. Sondern dass ein Gespräch mit einem Chatbot manchmal weniger Mut erfordert als ein Gespräch mit einem Menschen. Die vollständigen Ergebnisse der Wiener Untersuchung sollen am 9. Dezember vorgestellt werden.

Die entscheidende Frage könnte deshalb künftig nicht mehr nur lauten, wie viel Zeit junge Menschen mit künstlicher Intelligenz verbringen. Sondern ob sie die Gespräche mit der KI nutzen, um sich anderen Menschen besser öffnen zu können oder um genau diese Gespräche zu vermeiden.