Was am Donnerstag vor der berühmten O2-Arena in London zu sehen war, hätte auch aus einem Actionfilm stammen können. Zwei klassische Mini Cooper rasten auf ihre Parkplätze zu, drehten sich beinahe gleichzeitig mit angezogener Handbremse und kamen präzise zum Stillstand. Hinter dem Steuer des weißen Minis saß ausgerechnet ein elfjähriger Bub.

Elfjähriger parkt gleichzeitig mit seinem Vater ein

William Moffatt und sein Vater Alastair stellten am 19. November 2026 einen neuen Guinness-Weltrekord im sogenannten gespiegelten Paralleleinparken auf. Bei diesem Manöver müssen zwei Fahrzeuge gleichzeitig und spiegelverkehrt in ihre Parkpositionen driften. Den beiden gelang das Kunststück mit einem Abstand von lediglich 210 Zentimetern zwischen den Fahrzeugen.

William steuerte einen speziell ausgerüsteten weißen Mini mit Doppelbedienung, während sein Vater in einem roten Mini saß. Das Ganze fand unter kontrollierten Bedingungen im Rahmen des Guinness World Records Day statt. Mit gewöhnlichem Autofahren auf öffentlichen Straßen hatte der Stunt also nichts zu tun.

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Für Vater und Sohn war es der erste gemeinsame Weltrekord.

Zehn Drehungen in nur 17,14 Sekunden

Dabei hatte William seinen ersten Rekord an diesem Tag bereits in der Tasche. Zuvor war er mit einem sogenannten Drift-Kart angetreten. Seine Aufgabe: zehn vollständige Drehungen auf möglichst engem Raum absolvieren. Der Elfjährige schaffte das in gerade einmal 17,14 Sekunden und sicherte sich damit einen weiteren Eintrag ins Guinness-Buch.

Schon im November 2025 hatte William einen Rekord aufgestellt. Damals parkte er ein Drift-Kart in eine Parklücke, die insgesamt nur 50 Zentimeter zusätzlichen Platz bot. Dass der Bub mit elf Jahren bereits mehrere Weltrekorde hält, kommt allerdings nicht von ungefähr.

Sein Vater ist selbst eine Legende des Einparkens

Alastair Moffatt gehört seit Jahren zu den bekanntesten Präzisionsfahrern Großbritanniens. Der heute 48-Jährige hat zahlreiche Guinness-Weltrekorde aufgestellt. Seine Spezialität sind spektakuläre Einparkmanöver und das Fahren auf nur zwei Rädern.

Auch am Donnerstag zeigte er sein Können. Mit seinem Mini Cooper fuhr er auf zwei Rädern in eine Parklücke und stellte einen weiteren Weltrekord auf. Zwischen den beiden Begrenzungsfahrzeugen lagen lediglich 6,53 Meter.

Besonders bemerkenswert ist die Familiengeschichte dahinter. Vor genau elf Jahren hatte Alastair schon einmal am Guinness World Records Day teilgenommen. Damals saß sein Sohn William noch im Kinderwagen und beobachtete seinen Vater bei dessen Rekordversuchen.

Jetzt standen beide gemeinsam vor den Guinness-Schiedsrichtern und schrieben selbst Geschichte.

Der Sohn will den Vater übertreffen

Bei Guinness World Records zeigte sich Alastair entsprechend stolz. Er habe inzwischen eine ganze Sammlung von Einparkrekorden und gehöre beim Fahren auf zwei Rädern zur Weltspitze. Vielleicht sei jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, den Staffelstab langsam an seinen Sohn weiterzugeben.

William selbst hat bereits ehrgeizige Pläne. Sein Vater sei sein großes Vorbild, erklärte der Elfjährige. Allerdings wolle er nicht nur in dessen Fußstapfen treten, sondern eines Tages alle Rekorde seines Vaters übertreffen und noch mehr aufstellen.

Für die Besucher der neuen Guinness-Erlebniswelt in London bleibt übrigens ein besonderes Andenken: Alastair spendete einen seiner rekordverdächtigen Mini Cooper, mit denen er bereits vier Weltrekorde aufgestellt hatte. Das Fahrzeug soll dort ab Jänner 2027 ausgestellt werden.

Ob William tatsächlich einmal mehr Weltrekorde als sein Vater halten wird, bleibt abzuwarten. Eines steht aber bereits fest: Während andere Kinder seines Alters noch viele Jahre auf den Führerschein warten müssen, hat der Elfjährige seinem Vater beim spektakulärsten Einparkmanöver der Familie schon jetzt Konkurrenz gemacht.