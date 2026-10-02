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Rekordversuch

Guinness-Weltrekorde: 168 Stunden Tanz – Lagos staunt, Guinness prüft noch

Guinness-Weltrekorde: 168 Stunden Tanz – Lagos staunt, Guinness prüft noch
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Sieben Tage, kein Stopp, ein Ziel: Ein nigerianischer Tänzer hat Lagos in Staunen versetzt – und wartet nun auf das Urteil der Rekordrichter.

Der nigerianische Tänzer Benjamin Daniel, der unter seinem Künstlernamen Ben Dancer bekannt ist, hat in Lagos einen Tanzmarathon von 168 Stunden absolviert und strebt damit einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde an.

Im Freedom Park der nigerianischen Metropole Lagos fanden sich zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um Daniel bei seinem siebentägigen Auftritt zu begleiten und zu unterstützen. Während des Marathons setzte er auf eine Bandbreite nigerianischer Tanzstile, untermalt von Musikrichtungen wie Afrobeats, Fuji, Jazz und Zouk.

Kulturelles Erbe

Mit seiner Performance verfolgte er das erklärte Ziel, traditionellen afrikanischen Tänzen auf internationaler Bühne mehr Sichtbarkeit zu verschaffen und das kulturelle Erbe des Kontinents zu stärken. Benjamin Daniel betonte, dass ihm mit diesem Rekordversuch vor allem die Sichtbarmachung der kulturellen Vielfalt Afrikas am Herzen liegt.

Ob der 168-Stunden-Marathon tatsächlich als Weltrekord in die Geschichte eingeht, muss nun von Guinness World Records offiziell geprüft und bestätigt werden.

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