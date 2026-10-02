Spaziergängerin entdeckt Auto – Großeinsatz endet mit Leichenfund

Ein verlassenes Auto, eine Anglerausrüstung – und am Ende eine Leiche am Ufer des Inns. Der Fall gibt noch Rätsel auf.

Ein abgestelltes Fahrzeug, das einer Spaziergängerin aufgefallen war, hat im tirolerischen Jenbach zur Entdeckung einer Leiche geführt. Eine anschließend durchgeführte Obduktion ergab keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden.

Großer Sucheinsatz

Nachdem eine Passantin der Polizei ein seit zwei Tagen am selben Ort stehendes Auto im Bezirk Schwaz gemeldet hatte, rückten Ermittler aus. Bei der ersten Überprüfung des Wagens stießen sie auf eine Anglerausrüstung. Am darauffolgenden Tag wurde schließlich die Leiche eines Mannes am Ufer des Inns aufgefunden.

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Die mehrtägige Suche erfolgte unter Beteiligung der Wasserrettung, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie eines Notarzt- und eines Polizeihubschraubers. An der Suchaktion, die letztlich zum Auffinden des Toten führte, waren zahlreiche Einsatzkräfte aus der Region koordiniert beteiligt.

Todesursache ungeklärt

Die genaue Todesursache ist bislang ungeklärt. Zwar lieferte die Obduktion keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter, doch steht ein abschließendes Gutachten noch aus.

Dies bestätigte ein Polizeisprecher am Freitag.