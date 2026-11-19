Die Föderation Bosnien und Herzegowina ordnet ihren Devisenverkehr neu. Betroffen sind Zahlungen mit dem Ausland, Bargeldgeschäfte, Auslandskonten und Wechselstuben, doch für Menschen aus Österreich ist vor allem eine rechtliche Unterscheidung entscheidend.

Die neue Verordnung wurde am 11. November 2026 von der Regierung beschlossen und am 18. November im Amtsblatt der Föderation BiH, Ausgabe 91/26, veröffentlicht. Sie ersetzt vier ältere Einzelregelungen und führt die Vorschriften in einem gemeinsamen Regelwerk zusammen. Die Regierung spricht von einer teilweisen Liberalisierung des Devisenregimes, einfacheren Verfahren und klareren Dokumentationspflichten. Eine völlige Freigabe des Zahlungsverkehrs ist das jedoch nicht.

Was die neue Verordnung regelt

Das Regelwerk umfasst mehrere Bereiche, die bisher in getrennten Entscheidungen behandelt wurden. Dazu gehören Zahlungen, Zahlungseingänge und Überweisungen in Fremdwährungen zwischen Personen und Unternehmen innerhalb der Föderation sowie zwischen sogenannten Residenten und Nichtresidenten. Geregelt werden außerdem Zahlungen in ausländischem Bargeld, Bargeldgeschäfte mit Personen oder Unternehmen aus dem Ausland, die Abtretung von Forderungen und Übernahme von Schulden sowie die Voraussetzungen für Auslandskonten.

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Auch die erforderlichen Unterlagen bei Genehmigungsverfahren sowie die Zulassung und Tätigkeit von Wechselstuben sind Teil der Verordnung. Vier ältere Entscheidungen über Bargeldgeschäfte, Auslandskonten, Wechselstuben und Devisentransfers wurden gleichzeitig aufgehoben. Nach Darstellung der Regierung sollen dadurch widersprüchliche oder überholte Vorschriften beseitigt werden.

Der entscheidende Punkt für die Diaspora

Der Begriff „Resident“ richtet sich im Devisenrecht nicht allein nach der Staatsbürgerschaft. Das ist für Menschen aus der Diaspora von zentraler Bedeutung. Als Residenten gelten unter anderem natürliche Personen mit Wohnsitz in Bosnien und Herzegowina. Ausgenommen sind jedoch Personen, deren vorübergehender Aufenthalt im Ausland länger als ein Jahr dauert.

Wer dauerhaft in Österreich lebt, wird daher im Regelfall als Nichtresident behandelt, auch wenn die Person einen bosnisch-herzegowinischen Pass besitzt oder weiterhin familiäre und wirtschaftliche Verbindungen nach BiH hat. Damit ist auch klar: Die neuen Voraussetzungen, unter denen ein Resident eine Genehmigung für ein Konto im Ausland erhalten kann, betreffen nicht automatisch jeden Angehörigen der Diaspora mit einem österreichischen Bankkonto. Eine in Wien lebende Person, die seit Jahren in Österreich wohnt, darf nicht allein wegen ihrer Staatsbürgerschaft so behandelt werden, als hätte sie unerlaubt ein Auslandskonto eröffnet. Entscheidend sind Wohnsitz, tatsächlicher Aufenthalt und die rechtliche Einstufung im Einzelfall.

Was sich bei Überweisungen aus Österreich ändert

Die Verordnung bedeutet nicht, dass gewöhnliche Überweisungen von Österreich nach Bosnien und Herzegowina verboten oder grundsätzlich genehmigungspflichtig werden. Zahlungen und Überweisungen zwischen Residenten und Nichtresidenten sind nach dem Devisengesetz grundsätzlich zulässig. Sie müssen allerdings über Banken und auf Grundlage nachvollziehbarer Unterlagen abgewickelt werden.

Banken dürfen Zahlungsaufträge ablehnen, wenn der wirtschaftliche Grund nicht belegt ist oder die Dokumentation nicht mit dem Gesetz übereinstimmt. Für eine gewöhnliche private Unterstützung an Eltern oder andere Angehörige dürfte sich deshalb zunächst wenig ändern. Bei größeren Beträgen können Banken jedoch weiterhin Nachweise über die Herkunft und den Verwendungszweck verlangen. Das betrifft besonders Zahlungen für Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Kredite, Schenkungen oder umfangreiche Renovierungsarbeiten. Die neue Verordnung verspricht hier vor allem klarere Verfahren, nicht automatisch weniger Kontrollen.

Immobilienkäufer müssen Zahlungen dokumentieren

Diaspora-Familien bezahlen Immobilien oder Sanierungen in BiH häufig mit Geld, das in Österreich verdient wurde. Gerade hier sollte Bargeld nicht mit rechtlicher Einfachheit verwechselt werden. Der Kauf einer Immobilie durch einen Nichtresidenten ist devisenrechtlich grundsätzlich möglich. Ob eine Person die betreffende Immobilie tatsächlich erwerben darf, hängt zusätzlich vom Immobilienrecht, möglichen Gegenseitigkeitsregeln, dem Grundbuch und der Staatsangehörigkeit des Käufers ab. Das Devisenrecht ersetzt diese Prüfungen nicht.

Wer aus Österreich überweist, sollte Kaufvertrag, Zahlungsanweisung, Kontoauszüge und Nachweise über die Herkunft des Geldes aufbewahren. Bei einer Schenkung an Verwandte sollte auch der Zweck rechtlich sauber dokumentiert werden. Problematisch kann es werden, wenn der offizielle Kaufpreis deutlich unter dem tatsächlich bezahlten Betrag liegt oder ein Teil des Geldes ohne nachvollziehbaren Beleg in bar übergeben wird. Die Gesetzesänderungen aus dem Frühjahr 2026 haben die Verantwortung von Banken und Beteiligten bei nicht glaubwürdig dokumentierten Zahlungen verschärft. Für Verstöße sieht das Devisengesetz auch Geldstrafen vor.

Euro im Vertrag heißt nicht automatisch Zahlung in Euro

In der Föderation BiH darf ein Preis grundsätzlich in Euro vereinbart oder zur Wertbestimmung an den Euro gekoppelt werden. Zahlungen innerhalb der Föderation werden jedoch grundsätzlich in Konvertiblen Mark abgewickelt, sofern keine gesetzliche Ausnahme vorliegt. Das ist besonders bei Immobiliengeschäften relevant. Stehen im Kaufvertrag beispielsweise 100.000 Euro, bedeutet das nicht automatisch, dass der Betrag bar in Euro übergeben werden darf.

Entscheidend sind die erlaubte Zahlungsform, der Umrechnungskurs und die Bankdokumentation. Auch die neue Verordnung schafft daher keinen allgemeinen Freibrief für Geschäfte in Euro.

Auslandskonten bleiben nicht für alle frei

Ein weiterer Schwerpunkt sind Konten, die Residenten im Ausland führen. Dafür kann weiterhin eine Genehmigung des föderalen Finanzministeriums erforderlich sein. Die Verordnung soll genauer festlegen, unter welchen Voraussetzungen diese Genehmigung erteilt wird und welche Unterlagen vorzulegen sind.

Die Regel richtet sich vor allem an Personen und Unternehmen, die devisenrechtlich tatsächlich als Residenten der Föderation gelten. Für dauerhaft in Österreich lebende Nichtresidenten ist das österreichische Konto dagegen normalerweise kein genehmigungspflichtiges „Auslandskonto“ im Sinne dieser Bestimmungen. Komplizierter wird es bei Personen, die zwischen beiden Ländern leben, weiterhin einen tatsächlichen Wohnsitz in BiH haben oder nach BiH zurückkehren. In solchen Fällen sollte die Einstufung nicht anhand des Passes, sondern anhand der konkreten Lebens- und Wohnsituation geprüft werden.

Was jetzt noch offen ist

Die Regierung betont die Vereinfachung der Verfahren. Ob Banken dadurch in der Praxis weniger Dokumente verlangen, lässt sich derzeit noch nicht seriös beurteilen. Im Gegenteil: Vereinfachte Behördenverfahren können gleichzeitig mit strengeren Bankkontrollen einhergehen. Kreditinstitute müssen zusätzlich die Vorschriften gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beachten.

Bei größeren Überweisungen aus Österreich können deshalb weiterhin Fragen nach Einkommen, Kontobewegungen, Kaufverträgen oder Schenkungsvereinbarungen entstehen. Die zentrale Botschaft für die Diaspora lautet daher nicht, dass Überweisungen schwieriger oder leichter werden. Sie lautet: Die rechtliche Einstufung und der belegbare Zahlungsgrund werden wichtiger als die Staatsbürgerschaft.

Was Betroffene jetzt beachten sollten

Wer regelmäßig größere Beträge zwischen Österreich und der Föderation BiH bewegt, sollte vor der Zahlung klären, ob er im konkreten Fall als Resident oder Nichtresident gilt. Bei Immobilienkäufen und Renovierungen sollten Zahlungen möglichst über ein Konto erfolgen. Verträge, Rechnungen und Nachweise über die Mittelherkunft gehören dauerhaft aufbewahrt.

Bei Bargeldgeschäften, Auslandskonten oder Überweisungen im Zusammenhang mit Unternehmen ist eine vorherige Auskunft der Bank oder eines Steuer- und Rechtsexperten sinnvoll. Die neue Verordnung modernisiert das Devisenrecht. Sie macht grenzüberschreitende Geldbewegungen aber nicht zu einem rechtsfreien Raum.