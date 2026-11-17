Viele Menschen leben seit Jahrzehnten in Österreich, verbringen aber regelmäßig längere Zeit bei ihren Familien auf dem Balkan. Was manche nicht wissen: Selbst ein unbefristetes Aufenthaltsrecht kann unter bestimmten Umständen verloren gehen.

Wer einen österreichischen Aufenthaltstitel besitzt, sollte bei längeren Auslandsaufenthalten genau auf dessen Gültigkeitsregeln achten. Besonders wichtig ist das für Drittstaatsangehörige mit dem Titel „Daueraufenthalt – EU“. Obwohl dieser grundsätzlich ein unbefristetes Niederlassungsrecht ermöglicht, kann ein längerer Aufenthalt außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zum Verlust des Aufenthaltstitels führen.

Nach zwölf Monaten droht der Verlust des Aufenthaltsrechts

Nach Paragraf 20 des österreichischen Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes erlischt der Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ grundsätzlich, wenn sich eine Person länger als zwölf aufeinanderfolgende Monate außerhalb des EWR aufhält. Für Menschen, die regelmäßig nach Bosnien und Herzegowina, Serbien oder Montenegro reisen, ist diese Regel besonders relevant. Alle drei Länder liegen außerhalb des EWR.

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Ein Beispiel: Ein serbischer Staatsbürger lebt seit 25 Jahren in Wien und besitzt den Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“. Er beschließt, längere Zeit in seinem Elternhaus in Serbien zu verbringen. Bleibt er dort länger als zwölf Monate durchgehend und liegt keine gesetzliche Ausnahme vor, erlischt sein österreichischer Aufenthaltstitel automatisch. Dafür ist kein vorheriger Bescheid der Behörde notwendig. Auch seine jahrzehntelange Beschäftigung in Österreich und die bezahlten Sozialversicherungsbeiträge verhindern diesen Verlust nicht.

Warum Kroatien anders behandelt wird

Nicht jeder längere Auslandsaufenthalt fällt unter dieselbe Regel. Kroatien gehört ebenso wie Österreich, Deutschland und Slowenien zum Europäischen Wirtschaftsraum. Aufenthalte in diesen Ländern werden daher bei der Zwölfmonatsregel für Abwesenheiten außerhalb des EWR anders behandelt als Aufenthalte in Serbien oder Bosnien.

Achtung bei Aufenthalten in der Schweiz: Obwohl die Schweiz eng mit der EU verbunden ist und zum Schengenraum gehört, ist sie kein Mitglied des EWR. Für die Zwölfmonatsregel zählt sie daher grundsätzlich ebenso zum Gebiet außerhalb des EWR wie Serbien, Bosnien und Herzegowina oder Montenegro.

Allerdings gibt es noch eine zweite wichtige Bestimmung: Wer sich seit mehr als sechs Jahren nicht mehr in Österreich, sondern innerhalb des EWR aufhält, kann seinen österreichischen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ ebenfalls verlieren. In diesem Fall spricht das Gesetz davon, dass der Titel gegenstandslos wird. Damit ist auch ein dauerhafter Umzug innerhalb Europas nicht automatisch ohne Folgen.

In Ausnahmefällen sind bis zu 24 Monate möglich

Das österreichische Gesetz berücksichtigt besondere Lebenssituationen. Bei schwerwiegenden Erkrankungen, wichtigen sozialen Verpflichtungen oder einem der allgemeinen Wehrpflicht beziehungsweise dem Zivildienst vergleichbaren Dienst kann eine Abwesenheit von bis zu 24 Monaten außerhalb des EWR zulässig sein.

Entscheidend ist, dass der besonders berücksichtigungswürdige Grund vorliegt und die zuständige Aufenthaltsbehörde vorher darüber informiert wird.

Besonders wichtig ist das für Menschen, die sich längere Zeit auf dem Balkan um kranke Eltern oder andere Angehörige kümmern. Die Pflege eines Familienmitglieds kann nach der Rechtsprechung einen besonders berücksichtigungswürdigen Grund darstellen. Allerdings reicht die familiäre Verpflichtung allein nicht aus. Das Landesverwaltungsgericht Tirol bestätigte 2024 in einem solchen Fall den Verlust des Aufenthaltstitels, weil der Betroffene seine längere Abwesenheit nicht rechtzeitig gemeldet hatte. Wer aus familiären Gründen länger als zwölf Monate außerhalb des EWR bleiben muss, sollte deshalb die zuständige Behörde vorher nachweislich informieren und entsprechende Unterlagen bereithalten.

Eine weitere Sonderregel besteht für bestimmte ehemalige Inhaber einer „Blauen Karte EU“ und deren Familienangehörige. Bei ihnen erlischt der entsprechende Daueraufenthaltstitel grundsätzlich erst nach mehr als 24 aufeinanderfolgenden Monaten außerhalb des EWR.

Ist der Daueraufenthalt wirklich unbefristet?

Der Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ ermöglicht eine unbefristete Niederlassung in Österreich und einen unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. Die dazugehörige Karte muss allerdings alle fünf Jahre erneuert werden. Das bedeutet: Die fünfjährige Gültigkeitsdauer des Dokuments ist nicht mit der Dauer des Aufenthaltsrechts gleichzusetzen. Ebenso wenig schützt eine noch gültige Karte davor, dass der zugrunde liegende Aufenthaltstitel aufgrund einer längeren Abwesenheit bereits erloschen sein kann.

Was Betroffene vor der Abreise beachten sollten

Wer länger in Bosnien, Serbien oder einem anderen Nicht-EWR-Staat bleiben möchte, sollte seinen Aufenthaltstitel und die geplante Dauer sorgfältig prüfen. Besonders bei einer schweren Erkrankung oder einer längerfristigen familiären Verpflichtung empfiehlt sich eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit der zuständigen Aufenthaltsbehörde.

Wer bereits längere Zeit im Ausland verbracht hat und unsicher ist, ob sein Aufenthaltsrecht noch besteht, sollte sich an die zuständige Aufenthaltsbehörde wenden. Auf Antrag kann ein Feststellungsbescheid klären, ob der Aufenthaltstitel weiterhin gültig ist. Wichtig sind auch Nachweise über Aufenthalte innerhalb des EWR, etwa Grenzstempel im Reisepass oder andere geeignete Unterlagen. Die Beweislast liegt grundsätzlich beim Betroffenen. In Wien ist die MA 35 zuständig, in anderen Regionen die jeweilige Niederlassungsbehörde.

Kann man den verlorenen Aufenthaltstitel zurückbekommen?

Wer seinen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ wegen eines zu langen Auslandsaufenthalts verloren hat, ist nicht automatisch dauerhaft von einer Rückkehr nach Österreich ausgeschlossen. Nach § 41a Abs. 6 NAG besteht für ehemalige Inhaber unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, eine „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ zu erhalten. Dafür muss ein neuer Antrag gestellt werden und die gesetzlichen Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Auch der Weg zurück zum unbefristeten Daueraufenthalt ist erleichtert: Statt der regulären fünf Jahre kann bereits nach 30 Monaten rechtmäßiger Niederlassung erneut ein Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ beantragt werden. Ob die Voraussetzungen im konkreten Fall erfüllt sind, muss die zuständige Aufenthaltsbehörde prüfen.

Wichtig: Die genannten Regeln betreffen insbesondere den Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ für Drittstaatsangehörige. Für österreichische Staatsbürger und andere Aufenthaltsrechte gelten zum Teil völlig andere Bestimmungen.