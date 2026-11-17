Wenige Tage vor der tödlichen Messerattacke brachte die Polizei den Verdächtigen in eine psychiatrische Klinik. Dort wurde damals keine Eigen- oder Fremdgefährdung festgestellt.

Im oberösterreichischen Perg soll ein 35-Jähriger am späten Sonntagabend mit einem Messer auf seinen 30 Jahre alten Bruder losgegangen sein und ihn tödlich verletzt haben. Dessen 31-jährige Ehefrau erlitt schwere Verletzungen, der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Schauplatz war ein gemeinsam genutztes Haus in Perg, die Tat geschah am Sonntag kurz nach 23.00 Uhr. Den 30-Jährigen traf es schwer im Halsbereich. Er verstarb noch am Tatort, obwohl Erste Hilfe geleistet wurde.

Seine Frau, die Schwägerin des Verdächtigen, wurde durch mehrere Messerstiche in Oberkörper und Hals schwer verletzt und rettete sich in ein Nachbarhaus. Bis die Polizei eintraf, hatte ein weiterer Bruder den Verdächtigen festgehalten. Sichergestellt wurde das Messer, das mutmaßlich als Tatwaffe diente.

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Laufende Ermittlungen

Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Oberösterreich, der Verdacht lautet auf Mord und Mordversuch. Bei der Obduktion wurden zwei Messerstiche festgestellt, von denen einer zum Tod führte. Der 35-Jährige schwieg bei seiner Einvernahme und wurde in die Justizanstalt Linz gebracht. Die Staatsanwaltschaft Linz hat die Verhängung der Untersuchungshaft beantragt, am Dienstag soll darüber entschieden werden. Noch nicht klar ist, ob es bei einer regulären U-Haft bleibt oder der Mann vorläufig untergebracht wird.

Der Beschuldigte ist der Justiz nicht unbekannt: Mehrfach musste er sich wegen Körperverletzungsdelikten vor Gericht verantworten, zuletzt im Jahr 2012. Seitdem ist er strafrechtlich mit einem Vermögens- und einem Urkundendelikt in Erscheinung getreten, ein Gewaltdelikt war nicht mehr darunter.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung. Auch steht im Raum, dass der Verdächtige verordnete Medikamente nicht eingenommen haben könnte. Eine medizinische Bestätigung dieser Angaben liegt bislang nicht vor. Die Staatsanwaltschaft dürfte deshalb eine psychiatrische Begutachtung veranlassen. Zusätzlich wurde eine Blutuntersuchung angeordnet, um eine mögliche Beeinträchtigung durch Substanzen zu überprüfen.

Klinik prüft Fall

Laut den „Oberösterreichischen Nachrichten“ hatte die Polizei den Verdächtigen wenige Tage vor der Tat in den Neuromed Campus des Kepler Universitätsklinikums (KUK) gebracht. Aufgenommen wurde er dort allerdings nicht. „Dort ist er aber weder als eigen- noch als fremdgefährdend eingestuft worden“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, Ulrike Breiteneder.

Das KUK kündigte an, den Fall zu überprüfen, und bestätigte, „dass der Tatverdächtige schon seit Sommer Patient des Kepler Universitätsklinikums gewesen ist. Wir werden den Behandlungsverlauf, die medizinischen Befunde und die damit verbundenen medizinischen Sachverständigenentscheidungen penibel intern aufarbeiten. Zugleich hat der Geschäftsführer entschieden, eine externe forensisch-psychiatrische Begutachtung der maßgeblichen medizinischen Befunde und medizinischen Entscheidungen durchführen zu lassen“.

Das Kepler Universitätsklinikum verweist darauf, dass eine Unterbringung gegen den Willen eines Patienten nur unter strengen gesetzlichen Voraussetzungen zulässig ist. Nach dem österreichischen Unterbringungsgesetz muss aufgrund einer psychischen Erkrankung eine ernstliche und erhebliche Eigen- oder Fremdgefährdung bestehen. Zudem darf keine ausreichende alternative Betreuung möglich sein. Dass der Verdächtige damals nicht aufgenommen wurde, bedeutet daher nicht automatisch, dass ein Behandlungsfehler vorliegt. Ob die medizinische Entscheidung korrekt war, soll nun die angekündigte Untersuchung klären.