Sie sehen aus wie Teigtaschen und sollen entspannen. Bei der Prüfung von 23 Exemplaren zeigt sich ein völlig anderes Bild.

Weil 23 geprüfte Produkte den Anforderungen für Kinder nicht genügten, warnt die AGES vor Squishies in Dumpling-Form. Ausschlaggebend waren Stoffe, die als bedenklich gelten, sowie fehlende Kennzeichnungen. Bei Squishies handelt es sich um weiche Spielzeuge zum Zusammendrücken, die danach nur langsam wieder ihre ursprüngliche Gestalt annehmen. Sie bestehen entweder aus Schaumstoff oder aus einer dehnbaren Hülle, die mit Gel, Flüssigkeit, Kügelchen oder Sand gefüllt ist.

Auf Social Media werden sie als beruhigend und stressmindernd vermarktet. Das Angebot reicht von Nachbildungen von Lebensmitteln über Tierfiguren bis hin zu schlichten Glitzerwürfeln. Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit hat vor Squishies in Gestalt von Teigtaschen gewarnt. Keines der 23 geprüften Produkte konnte als geeignet gelten.

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In einem Teil der untersuchten Produkte wurden gesundheitlich bedenkliche Chemikalien wie Toluol, Styrol, Ethylbenzol, Benzol und Xylol nachgewiesen. Bei vielen Proben fehlten zudem vorgeschriebene Kennzeichnungen, darunter das CE-Zeichen sowie Angaben zum Hersteller oder Importeur. Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, dass sein Produkt die geltenden EU-Anforderungen erfüllt. Eine unabhängige Sicherheitsprüfung garantiert das Zeichen allerdings nicht.

Risiken beim Spielen

Das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt davor, dass bei schlecht verarbeiteten Squishies Hüllen einreißen und Füllungen austreten können. Besonders gefährlich sind verschluckbare Kleinteile und Wasserperlen. Werden solche Bestandteile von kleinen Kindern verschluckt, können sie im schlimmsten Fall zum Ersticken führen. Beschädigte Squishies sollten deshalb nicht weiterverwendet werden.

Verschluckte Wasserperlen können im Verdauungstrakt aufquellen und im schlimmsten Fall einen lebensgefährlichen Darmverschluss verursachen. Bei Squishies mit Sandfüllung besteht zudem die Möglichkeit einer Verunreinigung mit Asbestfasern. Allerdings bewerten das deutsche BfR und die niederländische Behörde RIVM das Gesundheitsrisiko unter den untersuchten Nutzungsbedingungen als vernachlässigbar. Beschädigte Produkte sollten dennoch nicht weiterverwendet werden.

Auch beim Erhitzen drohen Gefahren, etwa bei der in sozialen Medien kursierenden „Squishy Microwave Challenge“. Hüllen, die Flüssigkeit oder Gel enthalten, können dabei platzen, und der heiße Inhalt kann Verbrennungen verursachen. Problematisch ist außerdem eine starke Erwärmung ohne Mikrowelle, zum Beispiel in einem aufgeheizten Auto oder in direkter Sonne.

In Großbritannien wurde in einem Squishy-Dumpling ein Benzolgehalt von 20 mg/kg festgestellt, der EU-Grenzwert für Spielzeug beträgt 5 mg/kg. Benzol gilt als krebserzeugend und erbgutverändernd und kann die Blutbildung sowie das Immunsystem beeinträchtigen.

Wie groß das Gesundheitsrisiko tatsächlich ist, hängt davon ab, welche Stoffe in welcher Menge aus dem Spielzeug freigesetzt werden. Die niederländische Behörde NVWA stellte bei untersuchten Squishy-Dumplings zwar flüchtige organische Verbindungen fest, die einen unangenehmen chemischen Geruch verursachen können. Bei den nachgewiesenen Mengen ergab die Risikobewertung jedoch keine Gesundheitsgefahr für Kinder durch Einatmen. Auch durch Hautkontakt wurde kein entsprechendes Risiko erwartet.

Worauf achten

Beim Kauf sollten Eltern auf die Anschrift eines verantwortlichen Herstellers oder Importeurs in der EU sowie auf die vorgeschriebenen Alters- und Sicherheitshinweise achten. Ein fehlendes CE-Zeichen ist ein Warnsignal. Allerdings bietet auch ein vorhandenes Zeichen keine Garantie für ein sicheres Produkt. Entscheidend sind außerdem die Verarbeitung des Spielzeugs und die verwendeten Materialien.

Erhitzt werden sollten Squishies nicht, weder in der Mikrowelle noch auf der Heizung, im Auto oder in der prallen Sonne. Die Spielsachen sollten regelmäßig auf Risse kontrolliert und beschädigte Exemplare entsorgt werden. Kinder unter drei Jahren sollten keine Squishies mit verschluckbaren Kleinteilen oder entsprechender Alterswarnung erhalten. Die 23 von der AGES untersuchten Squishy-Dumplings wurden sogar unabhängig vom Alter als ungeeignet für Kinder beanstandet.