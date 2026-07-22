Klebetattoos im Test: 13 von 15 Produkten alarmieren Experten

Bunte Klebetattoos, giftige Wahrheit: Ein neuer Test enthüllt, was wirklich auf Kinderhaut klebt – und die Befunde alarmieren.

Eine gemeinsame Untersuchung von Greenpeace und der Arbeiterkammer Oberösterreich hat Klebetattoos für Kinder auf ihren chemischen Gehalt geprüft – mit beunruhigenden Resultaten: 13 der 15 analysierten Produkte wurden als nicht empfehlenswert eingestuft. In den bunten Klebebildern fanden die Labore insgesamt 31 verschiedene Substanzen, darunter auch solche, die in der Europäischen Union verboten sind. Konkret nachgewiesen wurden Weichmacher, Schwermetalle sowie PFAS (Ewigkeitschemikalien, die kaum abbaubar sind). Obwohl einzelne gesetzliche Grenzwerte formal eingehalten werden, fehlt ein wirksamer Schutz vor dem kombinierten Effekt dieser Chemikaliengemische – insbesondere für die empfindliche Haut von Kindern.

Gefährliche Cocktails

Besonders gravierend ist der Nachweis von PFAS-Verbindungen, die im menschlichen Körper kaum abgebaut werden und in Teilen als krebserregend gelten. Das deutsche Umweltbundesamt berichtet, dass erhöhte Konzentrationen der PFAS-Verbindungen PFOA und PFOS im Blut von Kindern und Jugendlichen mit einer verminderten Wirksamkeit von Impfungen, einer erhöhten Infektanfälligkeit, erhöhten Cholesterinwerten sowie einem verringerten Geburtsgewicht bei Nachkommen in Zusammenhang stehen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat für die Summe der vier wichtigsten PFAS eine tolerierbare wöchentliche Aufnahmemenge von 4,4 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht festgelegt. Gemäß der EU-Spielzeugrichtlinie sollen PFAS in Kinderspielzeug künftig generell verboten werden, da sie sich im Körper und in der Umwelt anreichern und nur schwer abbaubar sind.

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Darüber hinaus wurden der verbotene Weichmacher DEHP sowie fünf weitere unzulässige Substanzen identifiziert, die möglicherweise krebserregend wirken oder die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen können. DEHP ist in der Europäischen Union als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) eingestuft und seine Verwendung in Spielzeug und anderen Verbraucherprodukten für Kinder nach der REACH-Verordnung weitgehend beschränkt. In einer einzelnen Probe wurden bis zu zwölf Schadstoffe gleichzeitig festgestellt.

Vier der getesteten Tattoos enthielten sogenannte Ewigkeitschemikalien, also PFAS-Verbindungen. In sechs Proben tauchten Stoffe auf, die in der EU für Kosmetika oder Spielzeug nicht zugelassen sind. Nahezu flächendeckend wurden zudem die Schwermetalle Blei und Nickel nachgewiesen – Blei gilt dabei als besonders problematisch, da es über die Haut in den Körper gelangen kann.

Auch bekannte Einzelhandelsketten und Online-Plattformen stehen in der Kritik: In Produkten von Müller und Thalia wurde PTFE – allgemein bekannt als Teflon – gefunden. Artikel, die über Billiganbieter wie Temu und SHEIN vertrieben werden, zählten zu den am stärksten belasteten im Test. Gesonderte Kritik trifft den Versandhändler Amazon: Bei allen drei dort geprüften Produkten fehlten die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu den Inhaltsstoffen vollständig.

„Bei Produkten, die gezielt für Kinder vermarktet werden und über Stunden auf der Haut verbleiben, sollte nicht allein die Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte im Vordergrund stehen“, wird die Dermatologin Alexandra Vent zitiert. Hersteller sollten sich fragen, ob die verwendeten Substanzen wirklich erforderlich sind – vermeidbare Belastungen sollte man laut Vent möglichst reduzieren.

Politische Forderungen

Greenpeace bezeichnet die Situation als „systematisches Versagen bei der Produktsicherheit“ und richtet klare Forderungen an den zuständigen Minister Norbert Totschnig (ÖVP): ein umfassendes Verbot aller PFAS-Verbindungen sowie verschärfte Chemikalienvorschriften, die auch sogenannte Cocktail-Effekte bei der Grenzwertsetzung berücksichtigen. „Die belasteten Klebetattoos müssen sofort aus allen Regalen und Online-Shops verschwinden“, forderte Madeleine Drescher, Konsumexpertin bei Greenpeace Österreich.

Auch die Grünen sehen die Regierung in der Pflicht. „Konsument:innen müssen sich darauf verlassen können, dass Produkte für Kinder sicher sind. Dafür braucht es wirksame Marktüberwachung, klare Verantwortlichkeiten und konsequente Sanktionen“, erklärte Alma Zadic, stellvertretende Klubobfrau und Konsumentenschutzsprecherin der Grünen.

Das Gesundheitsministerium betont, die Untersuchungsergebnisse ernst zu nehmen. „Produkte, die direkt auf Kinderhaut kommen, müssen den höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechen“, teilte Konsumentenschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. Das Ministerium kündigte an, die vorliegenden Befunde eingehend zu prüfen und anschließend die erforderlichen Schritte einzuleiten.