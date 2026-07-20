Matcha-Alarm im Kroatien-Urlaub: Beliebter Tee wegen Schwermetall zurückgerufen

Ein beliebtes Trendgetränk steht im Fokus der Behörden – ein Schwermetall macht eine Matcha-Marke zum Fall für den Rückruf.

Das kroatische Staatsinspektorat hat einen Rückruf für den Matcha-Tee der Marke SHAN WAI SHAN in der 80-Gramm-Packung angeordnet. Grund ist eine erhöhte Migration des Schwermetalls Aluminium, die bei dem Produkt festgestellt wurde. Damit verstößt der Tee gegen die EU-Verordnung (EG) 178/2002, die grundlegende Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit im europäischen Binnenmarkt festschreibt.

Für Aluminium in Lebensmitteln hat die EFSA eine tolerierbare wöchentliche Aufnahmemenge von 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht festgelegt. Das österreichische Gesundheitsministerium bzw. die AGES gibt an, dass es bislang für Aluminium keinen gesetzlich festgelegten EU-Höchstgehalt in Lebensmitteln gibt.

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Betroffene Charge

Betroffen ist die Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12. März 2028. Als Lieferant fungiert das niederländische Unternehmen Asia Express Food aus Kampen; für den Vertrieb im kroatischen Einzelhandel ist die Firma Vukoje Logistika j.d.o.o. aus Veliko Polje verantwortlich.

Der Matcha-Tee SHAN WAI SHAN in der 80-Gramm-Packung mit der Chargen- bzw. Lot-Nummer NL-02-250312 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.03.2028 wird aufgrund eines zu hohen Aluminiumgehalts nicht nur in Kroatien, sondern auch in Slowenien aus dem Handel zurückgerufen. In Luxemburg wurde ebenfalls ein Rückruf für Matcha-Tee der Marke SHAN WAI SHAN in 80-Gramm-Packungen mit der Lot-Nummer NL-02-250312 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.03.2028 wegen zu hoher Aluminiumgehalte veröffentlicht.

Die Behörde weist ausdrücklich darauf hin, dass das Produkt aufgrund der nachgewiesenen Aluminiumbelastung nicht den geltenden Lebensmittelsicherheitsstandards entspricht und daher nicht konsumiert werden sollte.

Wer die betreffende Packung bereits erworben hat, findet weiterführende Informationen zum Rückruf auf der Website des Vertreibers.