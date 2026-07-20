Wien-Brigittenau: Ein 15-Jähriger steht im Verdacht, ein jüngeres Kind über Monate hinweg missbraucht und bedroht zu haben.

Ermittler des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Zentrum Ost, haben nach einer Anzeige Anfang Juli Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Sexualdeliktes eingeleitet. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus dem Irak steht im Verdacht, über einen längeren Zeitraum hinweg Sexualdelikte, gefährliche Drohungen sowie fortgesetzte Gewaltausübung gegen ein Opfer begangen zu haben.

Festnahme in Brigittenau

Am Sonntag wurde der Tatverdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien an seiner Wohnadresse in Wien-Brigittenau vorläufig festgenommen. Das Opfer ist 14 Jahre alt und dem Beschuldigten aus einem engen Bekanntschaftsverhältnis bekannt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

In seiner Einvernahme zeigte sich der Jugendliche nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er anschließend in eine Justizanstalt eingeliefert.

Für den Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.