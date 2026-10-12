Österreich startet freundlich in die Woche: Dann ändert sich das Wetter

Sonne, Nebel und zur Wochenmitte Regen: Österreich erwartet eine wechselhafte, insgesamt aber recht freundliche Herbstwoche.

Österreich steht in dieser Woche unter dem Einfluss eines unbeständigen Wettermusters. Sonne, Regen und Nebelfelder wechseln sich in den kommenden Tagen regional unterschiedlich ab.

Der Wochenbeginn am Montag startet regional noch mit Restwolken und Nebelfeldern. Der nächtliche Regen von Unterkärnten bis ins Südburgenland zieht am Vormittag ab, anschließend bleibt es in Österreich weitgehend trocken. Im Tagesverlauf setzt sich zunehmend die Sonne durch, im Westen wird es besonders freundlich. Im Osten weht teilweise lebhafter Nordwestwind. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 18 Grad.

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Viel Sonne am Dienstag

Am Dienstag starten einige Regionen noch mit Nebel oder Hochnebel, der sich im Laufe des Vormittags meist auflöst. Danach scheint verbreitet die Sonne. Erst gegen Abend nehmen in der Westhälfte die Wolken zu, in der Nacht auf Mittwoch setzt dort etwas Regen ein. Die Temperaturen erreichen meist 11 bis 17 Grad, in Tirol und Vorarlberg stellenweise bis zu 20 Grad.

Regen zur Wochenmitte

Am Mittwoch ziehen ausgedehnte Wolkenfelder über Österreich und bringen zeitweise Regen. Besonders von Nordtirol bis zum Wienerwald ist mit Niederschlägen zu rechnen. Bis Mittag zeigt sich nur wenig Sonne, am ehesten noch im Süden. Im Laufe des Nachmittags lockern die Wolken im Westen und teilweise auch in Oberösterreich auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 20 Grad.

Freundlicher Donnerstag

Am Donnerstag überwiegt in weiten Teilen Österreichs die Sonne, zeitweise ziehen hohe Wolken durch. Stellenweise halten sich allerdings Nebel und Hochnebel mehrere Stunden, vereinzelt sogar bis in den Nachmittag. Im Osten können vorübergehend dichtere Wolken und einzelne kurze Regenschauer auftreten.

Die Temperaturen steigen auf 14 bis 22 Grad, bei hartnäckigem Nebel bleibt es etwas kühler.