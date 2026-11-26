Wie beginnt der Arbeitstag, was kann unterwegs schwierig werden und was macht den Beruf für sie aus? KOSMO hat Frau Sabina Dukaric Stv. Pflegemanagerin vom Hilfswerk Niederösterreich vor Ort getroffen, damit du dir ein Bild davon machen kannst, ob mobile Pflege etwas für dich wäre.

Der erste Hausbesuch steht noch bevor, doch Frau Dukarics Arbeitstag hat bereits begonnen. Am Standort gehören der Computer, das Diensthandy und der kurze Austausch mit Kolleginnen und Kollegen dazu. Dann geht es mit dem Auto zu den Menschen, die zu Hause Unterstützung brauchen. Bei unserem Besuch wollten wir wissen, wie dieser Wechsel zwischen Organisation, Fahrten und persönlicher Betreuung ihren Alltag prägt.

Was vor dem ersten Hausbesuch passiert

Wer sich einen Job in der mobilen Pflege vorstellt, denkt oft zuerst an die Zeit bei den Menschen zu Hause. Frau Dukaric zeigt uns auch, was davor passiert. Sie erzählt, womit ihr Tag beginnt und welche Aufgaben sie erledigt, bevor sie losfährt. Für Interessierte ist das ein konkreter Einblick in einen Teil des Berufs, den die Menschen bei einem Hausbesuch kaum mitbekommen.

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Sabina Dukaric. Stv. Pflegemanagerin

Was sich an jeder Haustür ändern kann

Die Fahrt zum nächsten Einsatz lässt sich planen. Wie es der Person an diesem Tag geht und welche Hilfe sie gerade braucht, zeigt sich oft erst vor Ort. Wer gestern noch sicher aufstehen konnte, braucht heute vielleicht eine helfende Hand. Wer Unterstützung beim Anziehen möchte, will manche Handgriffe womöglich selbst übernehmen. Sich darauf einzustellen, gehört zur Arbeit im Zuhause anderer Menschen.

FOTO: KOSMO

KOSMO-Redakteur Lukas hat Frau Dukaric gefragt, was an ihrem Job schwieriger ist, als es von außen aussieht. Und er wollte wissen, wann sie sich denkt: „Genau deshalb mache ich diesen Job.“ Im Video erzählt sie, was ihr die Arbeit mit Menschen persönlich gibt.

So findest du einen passenden Job beim Hilfswerk NÖ

Kannst du dir vorstellen, selbstständig unterwegs zu sein, Menschen in ihrem Zuhause zu unterstützen und dich mit einem Team abzustimmen? Dann schau dir bei deiner Jobsuche an, welche Stellen in deiner Nähe ausgeschrieben sind. Aufgaben und Voraussetzungen hängen von der jeweiligen Stelle ab. In den Ausschreibungen siehst du, welche Ausbildung gefragt ist und welches Stundenausmaß angeboten wird.

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