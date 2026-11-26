Ein vertraulicher Beschluss zeigt, wie früh die Warnzeichen da waren. Kurz vor dem Lizenzentzug flossen Millionen Euro ab.

Die Nationalbank Serbiens (NBS) wusste schon Monate vor dem Lizenzentzug der Alta banka am 30. Oktober, dass es der Bank an Liquidität mangelte. Das berichtet das Wochenblatt „Radar“ unter Berufung auf einen vertraulichen Beschluss der Aufsicht. Demnach war die Deckungskennzahl durch liquide Aktiva bereits Ende April auf 23,4 Prozent gefallen.

Am 28. und 29. Oktober, unmittelbar vor der Entscheidung, flossen laut „Radar“ rund 142 Millionen Euro von der Bank ab. Die NBS gab am Tag ihres Beschlusses bekannt, dass Überweisungsaufträge mehrerer Kunden nicht ausgeführt worden seien. Zudem sei die Bank mit der Begleichung ihrer Verbindlichkeiten aus Übernachtkrediten in Verzug geraten.

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Interne Berichte der Alta banka von Ende Februar bis Ende Juli zeigten nach Angaben des Blattes ein eindeutiges Bild. In den jeweils folgenden drei Monaten hätten die erwarteten Geldzuflüsse nicht ausgereicht, um die erwarteten Abflüsse zu decken. Selbst unter normalen Geschäftsbedingungen wäre das so gewesen.

Der Wert vom April lag nicht nur unter dem gesetzlichen Minimum, sondern auch unter dem bankeigenen Limit von 115 Prozent. Bis Ende September kletterte die Kennzahl auf 148,79 Prozent. Die Struktur der liquiden Aktiva stufte die NBS laut dem Beschluss trotzdem weiterhin als unzureichend ein.

Kritik an Aufsicht

Weiters wirft „Radar“ Fragen zum Vorgehen der Bankenaufsicht auf. Die NBS habe weder eine unabhängige Bewertung von Vermögen und Verbindlichkeiten eingeholt noch einen Test der geringsten Kosten erstellt. Damit wären die Kosten eines Konkurses mit jenen einer möglichen Restrukturierung verglichen worden.

Das Wochenblatt richtete 18 Fragen an die Zentralbank. Sie betrafen unter anderem frühere Kontrollen, die Überprüfung des Bargelds im Tresor und die nicht ausgeführten Kundenaufträge. Außerdem wollte die Redaktion wissen, ob es während der Entscheidung über den Lizenzentzug Kontakte von Regierungsvertretern zur NBS-Führung gegeben hatte.

Eigentümer im Fokus

Die Alta banka a.d. Beograd gehört dem Geschäftsmann Davor Macura. Sein geschäftlicher Aufstieg wurde in der Öffentlichkeit mit Aufträgen staatlicher Unternehmen in Verbindung gebracht. Nach dem Beschluss der NBS leitete das Handelsgericht in Belgrad ein Liquidationsverfahren gegen ALTA Leasing ein. Die Studentenbewegung verlangte öffentlich Antworten darauf, wo die Dokumentation der Alta banka verblieben ist.

Das Handelsgericht Belgrad eröffnete am 3. November 2026 das Konkursverfahren gegen die Alta banka. Die Auszahlung versicherter Einlagen begann am 13. November 2026 über die Banka Poštanska Štedionica und ist auf 50.000 Euro pro Einleger begrenzt.

Das Recherchenetzwerk für Kriminalität und Korruption (KRIK) berichtete zudem von Festnahmen. Macuras Bruder und die Geschäftsführerin der Alta Pay Group seien festgenommen worden.

Die Krise der Belgrader Mutterbank erfasste auch deren Filiale in Nordmazedonien. Über die Alta banka Bitola wurde eine vorläufige Verwaltung verhängt, verbunden mit einer Beschränkung der Verfügung über Geldmittel. Für juristische Personen wurde diese Einschränkung inzwischen gelockert, damit Firmenkunden neue Zuflüsse ungehindert nutzen können.