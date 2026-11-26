Ein flapsiger Spruch im Büro, eine Nachricht nach Dienstschluss. Was als Spaß gedacht war, hat vor dem Gesetz ernste Folgen.

Dass ein Spruch unter Kollegen als Scherz gemeint war, macht ihn rechtlich noch lange nicht harmlos. Im Rahmen der internationalen Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ informiert die Arbeiterkammer Vorarlberg über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ausschlaggebend ist unter anderem, ob ein unerwünschtes Verhalten die Würde eines Menschen beeinträchtigt oder ein demütigendes Arbeitsumfeld entstehen lässt. Damit eine sexuelle Belästigung vorliegt, müssen sich Betroffene im Augenblick des Übergriffs nicht klar zur Wehr setzen.

Geltungsbereich des Schutzes

Der gesetzliche Schutz erstreckt sich auch auf Betriebsausflüge, Dienstreisen und Weihnachtsfeiern. Rechtliche Konsequenzen können zudem beruflich bedingte Nachrichten haben, die nach Dienstschluss geschrieben werden. Dazu sagt AK-Expertin Eva Fischer-Schweigkofler: „Übergriffe im Arbeitsalltag zu verharmlosen, ist eine perfide Strategie, damit Betroffene an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifeln und schweigen“, erklärt AK-Expertin Eva Fischer-Schweigkofler.

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Pflichten der Arbeitgeber

Wird ein Arbeitgeber darauf aufmerksam, dass Kollegen, Vorgesetzte oder Kunden jemanden belästigen, ist er zum Eingreifen verpflichtet. Bleibt er untätig, kann auch das Unternehmen haftbar gemacht werden. Für Fälle sexueller Belästigung sieht das Gesetz laut AK einen Schadenersatz in der Höhe von mindestens 1.000 Euro vor. Nach dem Gleichbehandlungsgesetz (GlBG), in der am 17. Februar 2026 dokumentierten Fassung, besteht bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Anspruch auf angemessenen Schadenersatz von mindestens 1.000 Euro; der Anspruch richtet sich gegen die belästigende Person und kann bei schuldhaft unterlassener Abhilfe auch gegenüber dem Arbeitgeber bestehen.

Auch wenn es keine Zeugen gibt, können Betroffene rechtlich gegen die Belästigung vorgehen. Wegen einer Beschwerde dürfen weder sie selbst noch Zeugen Nachteile erleiden. Die Arbeiterkammer berät Betroffene vertraulich und leitet sie bei Bedarf an spezialisierte Anlaufstellen weiter.