Wo früher Drops über den Ladentisch gingen, startet nun der Ticketverkauf. Das Angebot im Floridsdorfer Amtshaus beschränkt sich auf zwei Länder.

Im Floridsdorfer Amtshaus Am Spitz hat ein neues Reisebüro seine Türen geöffnet. Buchen lassen sich dort, laut einem Bericht der Floridsdorfer Zeitung, derzeit ausschließlich Reisen nach Afghanistan und in den Iran.

📍 Ort des Geschehens

Zuvor befand sich in dem Geschäftslokal die Dropsboutique.

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Erweitertes Programm

Das Programm soll später erweitert werden. Auch die Sahara-Region in Afrika soll dann zu den Zielen zählen.

Vertragliche Regelung

Die früheren Betreiber sollen einen alten Vertrag mit Weitergaberecht besessen haben. Zum Zug gekommen sein dürfte jener Interessent, der das beste Ablöseangebot vorgelegt hat.

Wegen dieser vertraglichen Regelung hätten weder die Stadt Wien noch der Bezirk Floridsdorf Einfluss auf die Vergabe nehmen können.