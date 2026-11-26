Schluss mit dem Papierstapel: Im Gemeindebau startet der Umbauwunsch jetzt am Bildschirm. Fünf Klassiker sind bereits digital möglich.

Wer im Gemeindebau wohnt, kann die fünf am häufigsten gewünschten Umbauten ab sofort direkt im Kund*innenportal beantragen. Ohne das Einverständnis von Wiener Wohnen geht es allerdings weiterhin nicht. Bislang wurden Anträge für bauliche Maßnahmen oft in Papierform eingereicht und händisch abgewickelt. Mit der Umstellung auf digitale Abläufe will Wiener Wohnen laut eigenen Angaben den Verwaltungsaufwand senken und die Bearbeitung beschleunigen.

Beliebteste Umbauten

Grundlage der Auswahl sind die meistgestellten Ansuchen des Jahres 2026. Dazu gehören der Einbau von Außenrollläden und Außenjalousien sowie der Umbau von Dusche oder Badewanne. Hinzu kommt der Umstieg auf Starkstromanschlüsse, zum Beispiel für Elektroherde. Auch Fliegengitter und Taubennetze sowie Katzen- und Fenstergitter lassen sich online beantragen.

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Wer auf wienerwohnen.at ein Ansuchen stellen möchte, muss sich zuvor als Mieter*in registrieren. Eingereicht werden kann zu jeder Tages- und Nachtzeit. Um die weitere Bearbeitung kümmert sich nach wie vor die Hausverwaltung.

Weitere Online-Services

Das Online-Angebot reiht sich in bereits bestehende digitale Services ein. Dazu gehören die Einsicht ins Mietzinskonto, die Reservierung von Waschtagen sowie Informationen zur eigenen Wohnhausanlage. Auch für weitere bauliche Veränderungen finden sich schon jetzt Informationen und Genehmigungsunterlagen im Netz. Dabei geht es um Änderungen an Heizungs- und Warmwassersystemen, um einbruchshemmende Wohnungseingangstüren, um Markisen, Klimageräte und um Photovoltaikanlagen.