Der Gehsteig glänzt nur nass, in Wahrheit lauert Eis. Wer morgens vor die Tür tritt, braucht plötzlich den Gang eines Pinguins.

Wenn es regnet oder schneit und die Temperaturen um den Nullpunkt pendeln, werden Gehsteige und Fahrbahnen rasch zur Rutschgefahr. Tückisch ist, dass sich Glatteis kaum erkennen lässt. Eine Stelle, die bloß nass aussieht, kann binnen kürzester Zeit zur Eisfläche werden.

Kommt es zu Eisregen oder Blitzeis, bildet sich selbst vor der Haustür ein hauchdünner Eisfilm. Vor derartigen Wetterlagen gibt die Unwetterzentrale immer wieder Warnungen aus.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Sicher gehen

Auf glatten Wegen sind weite Schritte fehl am Platz, ratsam ist ein langsamer, behutsamer Gang. Der gesamte Fuß sollte dabei möglichst flach auf dem Boden aufsetzen. Mehr Stabilität bringen kurze Schritte, leicht nach außen gedrehte Fußspitzen und ein Körperschwerpunkt, der ein Stück nach vorne wandert. Wer so geht, bewegt sich ähnlich wie ein Pinguin.

Ebenso wichtig: Die Hände bleiben am besten frei, damit man bei einem drohenden Sturz leichter gegensteuern kann. Statt schwerer Einkaufstaschen eignet sich daher ein Rucksack besser. Deutlich mehr Halt als harte, glatte Sohlen liefern Schuhe mit weicher Gummisohle und markantem Profil. Auf besonders gefährlichen Eisflächen sind Überzieher mit Spikes die passende Wahl.

Hat man diese nicht griffbereit, lassen sich ausgediente, dicke Wollsocken über die Schuhe streifen. Kurzfristig mehr Reibung können außerdem breite Gummibänder bringen, wie man sie von Einmachgläsern kennt. Allerdings haben solche Notlösungen Grenzen. Passende Schuhe oder Spikes können sie nicht ersetzen, und einen Schutz vor dem Ausrutschen garantieren sie nicht.

Richtig streuen

Gerade über Nacht kann Tauwasser vor dem eigenen Haus gefrieren, sodass am Morgen glatte Stellen entstehen. Wer Gehwege und Eingangsbereiche rechtzeitig streut, kann die Unfallgefahr senken. Griffiger wird der Boden mit Sand, Split oder Streugranulat. Ist nichts davon im Haus, helfen vorübergehend auch mineralisches Katzenstreu oder Asche.

Schnee sollte man ebenfalls nicht sich selbst überlassen. Wird er festgetreten und beginnt danach anzutauen, entsteht mitunter eine gefährliche Eisschicht. Für die Umwelt ist Streusalz eine Belastung, auch Tieren kann es schaden. Zwar wirkt es gegen Eis, es sollte aber nur dort und nur dann zum Einsatz kommen, wo es erlaubt und unbedingt erforderlich ist.