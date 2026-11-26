Zehn Erwachsene, eine Villa in Mexiko und keine einzige sexuelle Erfahrung. Vor laufender Kamera lernen sie, was andere längst kennen.

Seit dem 25. November läuft bei RTL+ die Realityshow „Virgin Island – Unberührt im Paradies“. Fünf Frauen und fünf Männer ohne jede sexuelle Erfahrung tasten sich darin an Nähe und Sexualität heran.

Die Teilnehmer sind zwischen 21 und 36 Jahre alt und wohnen gemeinsam in einer Villa in Mexiko. Betreut werden sie von sieben Fachleuten aus Sexarbeit, Sexualtherapie und Sexualpädagogik. Gegenüber BILD hält eine Sprecherin von RTL fest: „Sex ist kein vorgegebenes Ziel des Formats. Es gibt weder die Aufgabe, die Jungfräulichkeit zu verlieren, noch müssen die Teilnehmer am Ende eine sexuelle Erfahrung gemacht haben.“

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Ob sie bei einer Übung mitmachen, entscheiden die Teilnehmer nach Darstellung des Senders jedes Mal selbst. Dazu heißt es von RTL: „Zustimmung kann jederzeit zurückgezogen und eine Situation beendet werden.„

Umgang mit Intimität

Auch intime Momente landen vor der Kamera. Zum Umgang mit diesem Material äußert sich RTL so: „Beim Dreh und im Schnitt wurde entsprechend sensibel mit dem Material umgegangen“. Weiters sagt der Sender: „Körperliche und intime Situationen gehören zur Geschichte der Teilnehmer, aber wir wollen nicht möglichst explizite Bilder zeigen.“

Schon beim Casting sei den Bewerbern das Konzept der Show offen erläutert worden. Eine erfahrene Psychologin habe die Auswahl mit ausführlichen Interviews und persönlichen Gesprächen begleitet. Einen medizinischen Jungfräulichkeitstest gab es laut RTL nicht.

Unterschiedliche Vorgeschichten

Nach eigenen Angaben wünschen sich fast alle Teilnehmer, Nähe zuzulassen, körperliche Unsicherheiten abzulegen und mit Liebe und Sexualität selbstbewusster umzugehen. Die Vorgeschichten unterscheiden sich allerdings deutlich. Natalie (28) aus Göttingen hat bisher nicht einmal jemanden geküsst. Mary (21) wurde schon als Kind wegen ihres Gewichts beleidigt. Seit ihrem neunten Lebensjahr hat sie kein Schwimmbad mehr betreten, und auch der Blick in den Spiegel fällt ihr schwer.

Markus (36) bekam 2023 die Diagnose Autismus, nachdem er sich jahrelang anders gefühlt hatte. Er spricht von großen Versagensängsten und hat einen Urologen bereits auf Viagra angesprochen. Lars (29) wurde in der Schulzeit gemobbt und empfand sich lange als „nicht männlich genug“. René (30) erzählt, andere hätten ihn immer wieder ausgenutzt. Seine Geburtstage verbringt er nach eigener Schilderung allein, ohne dass jemand anruft, um ihm zu gratulieren.