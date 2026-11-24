Ein Video, ein Selbsttest und plötzlich scheint vieles erklärt. Eine österreichische Studie zeigt, wie Menschen mit einer festen Diagnosevorstellung zur Untersuchung kommen – und wie schwierig es werden kann, diese Überzeugung wieder zu hinterfragen.

Ein Forschungsteam unter Beteiligung der Karl Landsteiner Privatuniversität Krems, der MedUni Wien und des Universitätsklinikums Tulln hat 93 klinische Psychologen in Österreich zu ihren Erfahrungen befragt. Im Mittelpunkt standen Selbstdiagnosen und der ausdrückliche Wunsch, eine bestimmte Diagnose zu erhalten. Die Untersuchung erschien in der Fachzeitschrift „International Journal of Clinical and Health Psychology“.

Wenn Menschen Bestätigung suchen

Rund 73 Prozent der Befragten berichteten, Selbstdiagnosen häufiger als früher zu begegnen. Etwa 75 Prozent beobachteten häufiger Menschen, die gezielt eine bestimmte Diagnose erhalten möchten. Besonders oft nannten die Fachleute ADHS und Autismus. Dahinter stehen nachvollziehbare Bedürfnisse: Eine Diagnose kann langjährige Schwierigkeiten erklären, Schuldgefühle lindern und das Gefühl vermitteln, mit den eigenen Erfahrungen nicht allein zu sein. Nach Einschätzung der befragten Fachleute spielen solche Motive eine wichtige Rolle.

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Problematisch kann es werden, wenn eine bestimmte Erklärung bereits so fest zum Selbstbild gehört, dass andere Möglichkeiten kaum noch zugelassen werden. Die Befragten schilderten etwa, dass manche Menschen passende Symptome besonders hervorheben, während ihre Entwicklungsgeschichte oder Angaben von Angehörigen ein anderes Bild ergeben.

Wird die erwartete Diagnose nicht bestätigt, können Enttäuschung, Traurigkeit oder Ärger folgen. Manche Fachleute berichteten von einer Suche nach weiteren Untersuchungsstellen, bis das gewünschte Ergebnis vorliegt. Einzelne schilderten sogar Forderungen, Befunde zu ändern, oder Drohungen mit negativen Bewertungen. Eine zweite Meinung einzuholen, ist allerdings für sich genommen noch kein Beleg für eine solche Bestätigungssuche.

Was die Untersuchung tatsächlich zeigt

Die Studie beschreibt die Wahrnehmungen und Erfahrungen einer befragten Berufsgruppe. Sie überprüfte keine Patientenbefunde auf ihre Richtigkeit und ermittelte keine österreichweite Fehldiagnosequote. Daraus lässt sich deshalb nicht ableiten, dass Fachleute hierzulande generell zu schnell psychische Erkrankungen feststellen. Auch ein wachsendes Bewusstsein für bislang übersehene Beschwerden kann dazu führen, dass mehr Menschen eine Abklärung suchen.

Nicht jede Lebenskrise ist eine Krankheit

Eine weitere wichtige Grenze betrifft den Umgang mit belastenden Lebensereignissen. Das öffentliche Gesundheitsportal Österreichs hält ausdrücklich fest: „Trauer ist eine gesunde Reaktion, keine Krankheit.“ Auch Liebeskummer oder der Verlust des Arbeitsplatzes können Trauerprozesse auslösen, begleitet von häufigem Weinen, Erschöpfung oder starken Schuldgefühlen.

Ob eine behandlungsbedürftige Depression vorliegt, lässt sich jedoch nicht allein am Auslöser erkennen. Bei der diagnostischen Abklärung zählen unter anderem Dauer und Schwere der Beschwerden sowie die Auswirkungen auf den Alltag. Auch andere mögliche Erkrankungen müssen berücksichtigt werden. Eine nachvollziehbare Belastung und eine psychische Erkrankung können gleichzeitig vorliegen.

In Österreich hat diese Abgrenzung auch finanzielle Bedeutung: Für eine Kostenübernahme psychotherapeutischer beziehungsweise klinisch-psychologischer Behandlung verlangt die ÖGK eine psychische Störung mit Krankheitswert. Reine Problemberatung wird nicht übernommen. Dass diese Voraussetzung zu falschen Diagnosen führt, ist damit allerdings nicht belegt.

Ein Selbstverdacht kann sich bestätigen

Selbstdiagnosen pauschal abzuwerten, würde ebenfalls zu kurz greifen. Die österreichische Autismus-Expertin Kathrin Hippler berichtete gegenüber dem ORF, dass sich in ihrer spezialisierten Praxis 80 bis 90 Prozent der Selbstdiagnosen bestätigen. Das ist eine persönliche Praxiserfahrung und keine repräsentative Statistik. Gerade weniger auffällige Erscheinungsformen können lange unerkannt bleiben. Soziale Medien können Menschen deshalb auch helfen, erstmals Worte für ihre Schwierigkeiten zu finden und professionelle Unterstützung zu suchen.

Studienautorin Gloria Mittmann betont im ORF zugleich: „Wenn ich nur ein Symptom habe, bedeutet das etwa nicht gleich, dass ich ADHS habe.“ Ein Selbstverdacht kann der Beginn einer sinnvollen Abklärung sein. Ihr Ergebnis muss offenbleiben.