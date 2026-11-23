Protein steckt jetzt in Pudding, Eis und jedem zweiten Feed. Neue Studien zu Muskeln, Diät und Nieren sortieren Versprechen von Fakten.

Ob Pudding oder Eis: Die Lebensmittelindustrie bringt immer mehr Produkte mit zusätzlichem Eiweiß auf den Markt. Auf Social Media wird Protein zugleich als Schlüssel zu einem gesunden Körper angepriesen. Was lässt sich wissenschaftlich über den Proteintrend sagen? Aus Eiweiß gewinnt der Körper Aminosäuren. Er braucht sie, um Muskeln aufzubauen und zu erhalten, Gewebe zu reparieren und Enzyme sowie Hormone zu bilden.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) rät gesunden Erwachsenen zu einer täglichen Zufuhr von 0,83 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Wer 70 Kilogramm wiegt, kommt damit auf etwa 58 Gramm. Mit diesem Referenzwert soll der Bedarf der allermeisten gesunden Erwachsenen gedeckt sein.

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Wie viel Eiweiß im Einzelfall sinnvoll ist, hängt jedoch auch vom Alter, vom Bewegungsverhalten und von der Lebenssituation ab. Eine höhere Zufuhr kann Menschen nützen, die regelmäßig Sport treiben, Muskeln aufbauen wollen oder im fortgeschrittenen Alter ihre Muskelmasse bewahren möchten.

In der Sporternährung ist oft von 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht die Rede. Für eine Person mit 70 Kilogramm wären das zwischen 84 und 112 Gramm am Tag. Als allgemeingültige Empfehlung für alle gilt dieser Bereich allerdings nicht.

Eine Meta-Analyse, die 49 Studien mit 1.863 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auswertete, kam zu folgendem Ergebnis: Zusätzliches Protein kann bei längerfristigem Krafttraining den Zuwachs an Muskelmasse und Kraft fördern. Ab rund 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag fiel der zusätzliche Effekt deutlich geringer aus. Proteinshakes allein bringen ohne passende Muskelbelastung nicht automatisch mehr Muskelmasse.

Eiweiß beim Abnehmen

Auch beim Abnehmen kann Eiweiß eine Rolle spielen, da es verhältnismäßig gut sättigt und das Hungergefühl zwischen den Mahlzeiten dämpfen kann. Hinzu kommt, dass der Körper für Verdauung und Verwertung von Eiweiß mehr Energie aufwenden muss als bei Kohlenhydraten oder Fett. Dieses Phänomen wird als thermischer Effekt der Nahrung bezeichnet.

Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2025, die 54 randomisierte kontrollierte Studien umfasst, stellte bei proteinreicheren Ernährungsformen Vorteile beim Gewichts- und Fettverlust sowie bei einigen kardiometabolischen Messwerten fest. Demnach könnte sich eine eiweißreichere Kost während einer kalorienreduzierten Ernährung lohnen. Ausschlaggebend bleibt jedoch die gesamte Energiebilanz. Zusammen mit Krafttraining kann ausreichend Eiweiß in einer Diät außerdem dabei helfen, die Muskelmasse zu halten.

Belastung der Nieren

Dass höhere Proteinmengen bei gesunden Menschen grundsätzlich die Nieren schädigen, ist innerhalb der bisher untersuchten Bereiche nicht überzeugend belegt. Zu diesem Schluss kommt eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2025 im „American Journal of Clinical Nutrition“. Viele vermutete gesundheitliche Schäden seien demnach bislang wissenschaftlich nicht ausreichend nachgewiesen.

Das bedeutet nicht, dass beliebig große Mengen unbedenklich wären. Bei bestehenden Nierenerkrankungen kann viel Eiweiß problematisch sein, weshalb die Zufuhr im Einzelfall medizinisch festgelegt werden sollte. Eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2026 sieht weiterhin Forschungsbedarf bei den langfristigen Folgen sehr hoher Mengen sowie bei der optimalen Zufuhr für verschiedene Bevölkerungsgruppen.

Spezielle Proteinprodukte brauchen die meisten Menschen nicht.

Sinnvoll im Alltag können sie dann sein, wenn sich der Eiweißbedarf über gewöhnliche Mahlzeiten nur schwer decken lässt oder wenn nach dem Training eine einfache Eiweißquelle gefragt ist.