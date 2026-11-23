Gratis geliefert war gestern. Amazon baut an mehreren Stellen um, und Prime-Mitglieder bekommen die Änderungen im Alltag zu spüren.

Prime-Mitglieder bekommen Bestellungen bei Lieferando seit dem 12. November nicht mehr gratis geliefert. Neukunden zahlen trotz des gestrichenen Vorteils unverändert 89,90 Euro pro Jahr. Auch das Streaming-Angebot im Standard-Abo wurde abgespeckt. Auf Prime Video läuft seit Februar 2024 Werbung, und die Formate Dolby Vision und Dolby Atmos sind darin nicht mehr enthalten.

Gestiegene Kosten

Wer ohne Werbeunterbrechungen streamen will, muss monatlich 2,99 Euro drauflegen. Nach Angaben von inside-digital.de beläuft sich Prime mit diesem Aufpreis auf insgesamt 125,78 Euro jährlich. Im Jahr 2022 lag der Jahrespreis noch bei 69 Euro. Verglichen damit beträgt der Aufschlag rund 82 Prozent. Werbung gab es im Abo damals nicht.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Geänderte Lieferbedingungen

Auch bei der Lieferung hat sich etwas geändert. Die Same-Day-Zustellung ist nicht mehr in jedem Fall gratis, und bei einem zu niedrigen Warenkorbwert werden Kundinnen und Kunden dazu aufgefordert, mehr zu bestellen. Darüber hinaus hat Amazon bei 16 weiteren Produktkategorien die Rückgabefrist auf die gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage verkürzt. Betroffen sind Babyprodukte, Beauty, Drogerie und Körperpflege, Garten, Garten und Freizeit, Haus und Garten, Haustierbedarf, Koffer, Rucksäcke und Taschen, Lebensmittel und Getränke, Luxury Beauty beziehungsweise Luxuskosmetik, Möbel, Mobile Electronics beziehungsweise mobile Elektronik, Musikinstrumente und DJ-Equipment, Reifen, Wein sowie Zubehör für Gewerbe, Industrie und Wissenschaft.