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Amazon streicht beliebten Prime-Vorteil – das ändert sich für Kunden

Amazon streicht beliebten Prime-Vorteil – das ändert sich für Kunden
(FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Gratis liefern lassen war bisher ein Prime-Bonus. Jetzt zieht Lieferando den Schlussstrich, und ein Ersatz bleibt nur auf Zeit.

Amazon und Lieferando stellen ihre bisherige Aktion für Prime-Mitglieder ein. Mit dem 11. November 2026 endet die Möglichkeit, über das Angebot unbegrenzt ohne Liefergebühr zu bestellen. Ab dem 12. November soll für angeschriebene Kunden eine auf 90 Tage befristete Übergangslösung über Lieferando+ gelten.

Wer Amazon Prime nutzte, konnte seit Juni 2024 bei teilnehmenden Restaurants über Lieferando bestellen, ohne dass eine zusätzliche Liefergebühr anfiel. Dafür musste der Bestellwert mindestens 15 Euro betragen. Außerdem mussten das Amazon-Konto und das Lieferando-Konto miteinander verknüpft sein.

Das bisherige Angebot wird am 11. November 2026 eingestellt. Kunden, die den Vorteil genutzt haben, werden per E-Mail und über die Amazon-Website darüber informiert.

Lieferando+ als Ersatz

Für Kunden, die ein entsprechendes Schreiben erhalten haben, soll ab dem 12. November über das Treueprogramm Lieferando+ eine befristete Ersatzlösung bereitstehen. Sie gilt 90 Tage lang. In jedem 30-Tage-Zeitraum stehen fünf Bestellungen ohne Liefergebühr zur Verfügung. Das Kontingent erneuert sich während des Aktionszeitraums automatisch. Andere Kosten, etwa Servicegebühren, können weiterhin anfallen.

Auf die gesamte Laufzeit gerechnet sind somit höchstens 15 Lieferungen ohne Gebühr möglich.

Automatische Aktivierung

Eine eigene Anmeldung oder Aktivierung ist nicht notwendig. Der Vorteil erscheint automatisch in der App im Bereich „Mein Lieferando+“. Offen ist, ob alle bisherigen Teilnehmer das Ersatzangebot erhalten.

Nach Ablauf der 90 Tage endet auch das Ersatzangebot. Wer sein Kontingent bereits vorher aufgebraucht hat, muss ebenfalls wieder mit den regulären Liefergebühren rechnen.

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