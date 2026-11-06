70 Prozent mehr Bergnotfälle: Retter warnen vor gefährlicher Selbstüberschätzung

Im Tal herbstlich mild, am Gipfel tiefer Winter. Für die Bergrettung wird dieser Kontrast zur Dauerbelastung, zwei Fälle zeigen warum.

Die Bergrettung steht zunehmend unter Druck. Nach zwei heiklen Einsätzen am Hochkönig und auf der Zugspitze sind heuer bereits 1.123 Menschen unverletzt in Bergnot geraten. Führungskräfte der Organisation appellieren, bei winterlichen Verhältnissen realistisch zu planen.

Ende Oktober ließen zwei junge Bergsteiger am Hochkönig einen Freund bei winterlichen Bedingungen allein zurück. Die Rettung des Mannes dauerte 14 Stunden.

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Anfang November ereignete sich auf der Zugspitze ein ähnlicher Fall: Ein 21-Jähriger überließ seine 17 Jahre alte Freundin am Berg sich selbst. Die 17-Jährige konnte unverletzt geborgen werden. In beiden Fällen hat die Alpinpolizei Ermittlungen aufgenommen.

Alarmierende Zahlen

Wie aus Daten des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit hervorgeht, gerieten heuer schon 1.123 Menschen unverletzt in Bergnot. Das sind um 70 Prozent mehr als 2017. Betroffen sind vor allem jüngere, unerfahrene Personen.

Robin Lutnig, der die Bergrettung Ehrwald leitet, schildert, dass die Retter oft zu jungen Leuten ohne Bergerfahrung ausrücken. Florian Kainrath von der Bergrettung Eisenerz formuliert es so: „Es wird fotografiert und gezeigt, wie cool es auf dem Berg ist. Viele junge Menschen wollen das dann auch machen, obwohl sie teils null Erfahrung haben.“ Ob Social Media tatsächlich mehr Notfälle verursacht, lasse sich laut Lutnig „allerdings nicht belegen.“

Winterliche Verhältnisse

Auf den Bergen herrschen bereits tief winterliche Verhältnisse, obwohl es im Tal noch herbstlich temperiert ist. Schnee, vereiste Wege und plötzliche Wetterumschwünge machen selbst bekannte Routen zur Gefahr.

Lutnig warnt: „Die Grundplanung basiert bei den meisten auf Sommerwetter„. Zugleich wirft er die Frage auf, „ob es sein muss, solche Touren im Winter zu machen“.

Wer im Herbst oder Winter einen Gipfel ansteuert, sollte die tatsächlichen Verhältnisse auf der gesamten Strecke im Blick behalten und rechtzeitig umkehren, sobald es zu gefährlich wird. Die Einsatzkräfte betonen, dass sie trotz riskanter Entscheidungen ihrem Auftrag nachkommen. „Wir bewerten nicht, wir retten“, sagt Kainrath, der seit 25 Jahren bei der Bergrettung aktiv ist.

Auch für die Helfer selbst sind Einsätze gefährlich und kräftezehrend. Die Risiken werden laufend neu eingeschätzt, bei Bedarf wählt man einen anderen Weg oder wartet ab.

Kainrath erklärt: „Wenn es gefährlich wird, brauche ich einen Plan B“. Vorrang hat die Sicherheit der freiwilligen Retter.