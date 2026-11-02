Knietiefer Schnee stoppt Nachttour am Berg: 17-Jährige harrt stundenlang aus

Sie wollte im Dunkeln zum Gipfel, doch der Schnee bremst sie aus. Zwei Wege trennen sich, und das Wetter spielt nicht mit.

In der Nacht auf Sonntag ist auf der Zugspitze in Tirol eine 17-Jährige in Bergnot geraten. Sie war über den Klettersteig Stopselzieher unterwegs und kam auf rund 2.500 Metern Höhe im Schnee, der ihr bis zu den Knien reichte, nicht mehr voran.

Die Jugendliche aus Baden-Württemberg und ihr 21-jähriger Begleiter aus Bayern waren gegen 1.30 Uhr zu einer Bergtour in der Dunkelheit gestartet. Ihr Weg Richtung Gipfel führte über den Klettersteig Stopselzieher. Der tiefe Schnee stoppte die beiden, ein weiterer Aufstieg wäre zu gefährlich gewesen.

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Getrennte Wege

Sie gingen daraufhin getrennte Wege: Der 21-Jährige begann mit dem Abstieg, die 17-Jährige wählte den Notruf. Weil das Wetter schlecht war, verzögerte sich der Einsatz des Hubschraubers.

Sieben Bergretter der Bergrettung Ehrwald machten sich deshalb von der Bergstation der Zugspitzbahn aus auf den Weg zu der jungen Frau.

Rettung aus der Luft

Im weiteren Verlauf ließ die Lage doch eine Bergung aus der Luft zu. Ein Polizeihubschrauber nahm die 17-Jährige an Bord und brachte sie ins Klinikum Garmisch.

Sie hatte sich nicht verletzt und konnte das Spital nach einer ersten Untersuchung wieder verlassen.