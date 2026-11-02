Folter-Videos vor Gericht: Hauptangeklagter schiebt Schuld auf Ex-Freundin

Im Soester Prozess tauchen neue Videos auf, die sich nicht wegdiskutieren lassen. Der Hauptangeklagte versucht es trotzdem.

Am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Arnsberg zum Wohnhaus in Soest haben neue Videobeweise, zwei Geständnisse und eine erste Verständigung für Bewegung gesorgt. Der Hauptangeklagte gab Taten zu, schob die Verantwortung dafür aber teilweise auf andere.

Auf der Anklagebank sitzen zwei Männer im Alter von 29 und 25 Jahren sowie zwei Jugendliche, die 16 und 17 Jahre alt sind. Die Anklage lautet unter anderem auf Körperverletzung, Vergewaltigung, Nötigung und Freiheitsberaubung. Die Taten sollen 2025 in einem Wohnhaus in Soest verübt worden sein.

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Anfang November entdeckte ein Nachbar das Opfer, eine 33-jährige wohnungslose Frau, auf der Terrasse und verständigte die Polizei. Die Beamten befreiten die Frau aus einer lebensbedrohlichen Lage. Die Ermittler stellten zudem ein Speichermedium mit umfangreichem Videomaterial sicher.

Teilweise Geständnisse

Der 29-jährige Hauptangeklagte Dennis J. ließ zu Prozessbeginn erklären: „Grundsätzlich räumt mein Mandant ein, dass er sich an einer Vielzahl von Taten beteiligt hat.“ Im weiteren Verlauf lastete er mehrere Übergriffe seiner früheren Lebensgefährtin an. Sie habe ihn beispielsweise angewiesen, das Opfer halbnackt mit Handschellen an einem Terrassenbalken aufzuhängen.

Er selbst habe „halt mitgemacht“ und immer wieder Videos aufgenommen. Gegen die frühere Lebensgefährtin wird gesondert ermittelt.

Der 25-jährige Kevin S. gestand eine gemeinschaftlich begangene Vergewaltigung im August im Kinderzimmer des Reihenhauses. Nach einer Verständigung steckte das Gericht den Strafrahmen mit drei Jahren und vier Monaten bis drei Jahren und acht Monaten ab. Das gilt allerdings nur, solange keine neuen belastenden Erkenntnisse auftauchen.

Harte Vorwürfe

Oberstaatsanwältin Imke Reelsen hielt dem 29-Jährigen „Rumlügerei“ vor. „Man sieht, dass Sie sich über die Misshandlungen gefreut haben.“ Sie verwies auf Belege in den Videos, „dass Kot gegessen werden musste“.

Die Aussage des Angeklagten, eine Klobrille sei „nagelneu“ gewesen, ließ sie nicht gelten. „Sie geben nur das zu, was man Ihnen sowieso nachweisen kann.“ Anzeichen von Reue seien nicht zu erkennen.

Der Vorsitzende Richter Marc Gährken kommentierte die Einlassungen mit den Worten: „Wissen Sie, was gerade auffällt: Alle haben Angst und alle haben nur mitgemacht.“ Nach einem internen Rechtsgespräch machte er klar, dass dem 29-Jährigen trotz seines Geständnisses kein Strafrahmen in Aussicht gestellt werde. Auch eine mögliche Sicherungsverwahrung (Haft nach Strafende) bleibe offen.

Angesichts des neuen Videomaterials deutet vieles darauf hin, dass die Staatsanwaltschaft eine weitere Anklage gegen den 29-Jährigen erhebt. In diesem Fall würde sein Verfahren voraussichtlich abgetrennt.

Die beiden minderjährigen Angeklagten wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. Beim 17-jährigen Emilio G. haben sich die Vorwürfe laut Staatsanwaltschaft als nicht mehr gerechtfertigt erwiesen, es zeichnet sich nur noch eine Geldbuße ab. Für den 16-jährigen Tim G. sieht die Staatsanwaltschaft „keine gute Sozialprognose“.

Die Nebenklägerin soll am 9. November per Video in nicht öffentlicher Sitzung aussagen. Der 29-Jährige und der 25-Jährige befinden sich in Untersuchungshaft.

Alle Angeklagten sind deutsche Staatsbürger, der 29-Jährige besitzt zusätzlich die kroatische Staatsangehörigkeit.