Musk zieht die Reißleine: Tesla stellt Cybertruck-Produktion ein

Er sollte Ford und GM das Fürchten lehren. Jetzt macht Tesla in Texas Platz für ein Fahrzeug ohne Fahrer. Musk verkündet es auf X.

Im texanischen Werk in Austin läuft die Cybertruck-Fertigung Mitte des kommenden Jahres aus. Den frei werdenden Platz will Tesla für das geplante Robotaxi Cybercab nutzen.

Bekannt gemacht hat die Entscheidung Elon Musk am Freitag über die Plattform X. Damit stellt der Konzern die Produktion in Texas auf das Robotaxi Cybercab um.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Offene Zukunft

Der US-Elektroautobauer Tesla beendet den Bau des Cybertrucks in seinem Werk in Texas Mitte kommenden Jahres. Der Schritt wird damit begründet, dass Platz für die Herstellung des geplanten Robotaxis Cybercab gebraucht wird. Verkündet hat ihn Konzernchef Elon Musk auf X.

Ob der Cybertruck künftig in einem anderen Werk gebaut wird oder ganz aus dem Programm verschwindet, ist offen. Eine Stellungnahme von Tesla war vorerst nicht zu bekommen.

Gescheiterter Pickup

Der futuristisch gestaltete Cybertruck sollte gegen die in den USA beliebten Pickups von Ford und General Motors (GM) antreten. Am Markt konnte sich der Pritschenwagen jedoch nicht durchsetzen, unter anderem wegen seines umstrittenen Designs.

Hinzu kamen Qualitätsprobleme, mit denen Tesla zu kämpfen hatte, sowie mehrere Rückrufe.

Das Cybercab gilt als zentraler Baustein in Musks Plänen, Tesla zu einem Hersteller von Robotern und autonomen Fahrzeugen umzubauen.