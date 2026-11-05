Teenagerin allein am Berg im Schnee zurückgelassen: Ermittlungen gegen Freund

Eine 17-Jährige ist auf der Zugspitze gerettet worden, nun ermittelt die Tiroler Polizei gegen ihren 21-jährigen Begleiter. Ihm wird der Verdacht der Gefährdung der körperlichen Sicherheit zur Last gelegt. Die Jugendliche war auf etwa 2500 Metern Höhe im Schnee zurückgeblieben und wurde unterkühlt geborgen.

Die beiden befreundeten Bergsteiger waren am Sonntag gegen 1.30 Uhr in Ehrwald aufgebrochen, weil sie den Sonnenaufgang erleben wollten. Wegen der winterlichen Bedingungen erreichten sie den 2962 Meter hohen Gipfel nicht.

Trennung im Schnee

Wie ein Bergretter schilderte, schneite es bei minus 12 Grad, stellenweise versanken die beiden bis zu den Knien im Schnee. Dann trennten sich ihre Wege: Die 17-Jährige blieb zurück und setzte einen Notruf ab, der 21-Jährige stieg allein ab.

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Österreichische Einsatzkräfte holten die Jugendliche mit einem Polizeihubschrauber ab. Sie war unterkühlt und kam ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen, wo sie nach einer Erstuntersuchung unverletzt entlassen werden konnte.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der junge Mann aus Bayern die Jugendliche aus Baden-Württemberg im Schnee allein gelassen. Die Polizei in Tirol ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit.

Auch die Umstände, die zur Entscheidung für die Trennung führten, sind Teil der Ermittlungen. In Österreich kann das Delikt mit bis zu drei Monaten Haft bestraft werden.

Fall Großglockner

Der Vorfall weckt Erinnerungen an den tödlichen Fall am Großglockner im Jänner 2025. Eine 33-jährige Bergsteigerin war damals knapp unterhalb des Gipfels erfroren, nachdem ihr Freund sie, wie er selbst angab, zurückgelassen hatte, um Hilfe zu holen.

Das Landesgericht Innsbruck befand den Mann der grob fahrlässigen Tötung für schuldig.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.