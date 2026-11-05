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Klinikstreit

79-Jähriger stirbt nach Aortenriss: Familie fordert 120.000 Euro

79-Jähriger stirbt nach Aortenriss: Familie fordert 120.000 Euro
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Riss in der Hauptschlagader, kein zweites Team bereit. Nun fordert eine Salzburger Familie Antworten und 120.000 Euro.

Ein 79-jähriger Mann aus Salzburg ist an den Folgen eines Aortenrisses gestorben. Weil in Salzburg außerhalb der Dienstzeiten kein zweites Notfallteam der Herzchirurgie bereitstand, war eine Verlegung nach Linz vorgesehen.

Die Hinterbliebenen verlangen von den Salzburger Landeskliniken (SALK) 120.000 Euro Schmerzensgeld. Der Rechtsstreit dauert bereits ein Jahr. Am Donnerstag drehte sich die Verhandlung um die Frage, warum keine zweite Bereitschaft eingerichtet war. Die SALK weisen den Vorwurf von Versäumnissen zurück.

Personalstand als Argument

Mit dem damaligen Personalstand wäre eine zusätzliche Bereitschaft organisatorisch nicht machbar gewesen, führte der frühere Primar der Herzabteilung aus. Allein für ein Reserveteam hätte es mindestens sieben Mitarbeiter gebraucht. Außerdem seien derartige Spezialnotfälle mit rund 30 pro Jahr selten vorgekommen.

Die Personalvorgaben habe die Klinikgesellschaft als Dienstgeber festgelegt.

Offene Verantwortung

Die Frage, wer für die fehlende zweite Bereitschaft verantwortlich war, ist weiterhin Teil des Verfahrens. Ein Gutachter ist bestellt, etliche damals involvierte Ärzte müssen noch angehört werden.

Für den Patienten kam die Hilfe zu spät.

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KO KOSMO-Redaktion
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