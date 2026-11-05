Erstes MacBook mit Touchscreen kommt nach Österreich: Ab 3.299 Euro

Vier neue Apple-Geräte landen im November in Österreich. Ein MacBook Pro bekommt erstmals Touch, ein Smart-Home-Display muss draußen bleiben.

Im November erweitert Apple sein Angebot in Österreich um gleich mehrere Geräte. Ein MacBook Pro mit Touchscreen, ein iPad mini mit OLED-Display, ein iMac mit M6-Chip und die nächste Generation des Apple TV 4K kommen auf den Markt. Der Verkauf startet zu zwei unterschiedlichen Terminen innerhalb des Monats.

Zu den auffälligsten Neuerungen zählt, dass sich das MacBook Pro erstmals per Berührung am Bildschirm bedienen lässt. Das iPad mini erhält ein OLED-Panel, und die verbauten Chips reichen bis zum M6 und A19. Laut Apple halten die Geräte bis zu 24 Stunden durch, die Displays erreichen bis zu 2.000 Nits bei 120 Hertz.

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Neues MacBook Pro

Beim MacBook Pro setzt Apple erstmals auf direkte Bedienung über den Bildschirm. Zum Einsatz kommt ein Tandem-OLED mit der Bezeichnung PROLED XDR, das bis zu 2.000 Nits Spitzenhelligkeit liefert und mit 120 Hertz arbeitet. Die vom iPhone bekannte Dynamic Island blendet laufende Aktivitäten ein.

Das Gerät gibt es mit 14 oder 16 Zoll, als Prozessoren stehen M5 Pro und M5 Max zur Wahl. Die Akkulaufzeit liegt laut Apple bei bis zu 24 Stunden.

In Österreich beginnen die Preise für die 14-Zoll-Ausführung mit M5 Pro und 24 GB RAM bei 3.299 Euro, das 16-Zoll-Modell kostet ab 3.899 Euro. Wer sich für den M5 Max mit 36 GB RAM entscheidet, zahlt ab 5.119 beziehungsweise 5.599 Euro.

Daneben bringt Apple ein weiteres 14-Zoll-MacBook Pro heraus. Es ist mit dem neuen M6-Chip und einem herkömmlichen Liquid Retina XDR Display ausgestattet, auf Touchbedienung verzichtet es.

Der Prozessor soll bei anspruchsvollen Anwendungen, Grafikarbeiten und künstlicher Intelligenz mehr Leistung liefern. Auch für dieses Modell nennt Apple eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden. In Österreich kostet die Konfiguration mit 16 GB RAM und 1 TB Systemspeicher ab 2.299 Euro.

Im neuen iMac steckt der M6-Chip, der den Rechner deutlich schneller machen soll. Am Design ändert sich nichts: Es bleibt beim 24-Zoll-Display mit 4,5K-Retina und beim Gehäuse in sieben Farben, nämlich Blau, Grün, Pink, Gelb, Violett, Orange und Silber.

Neu sind WLAN 7 und Bluetooth 6. Der Einstiegspreis in Österreich liegt bei 1.799 Euro, eine leistungsstärkere Variante kostet ab 1.999 Euro.

Das iPad mini bekommt zum ersten Mal ein OLED-Display und wächst dabei auf 8,5 Zoll. Das Gehäuse ist 5,4 Millimeter tief und nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt. Für die Leistung sorgt der A20 Pro.

Die Frontkamera mit 12 Megapixel ist nun an der Längsseite platziert. Zur Wahl stehen die Farben Mitternacht und Polarstern sowie Speicher mit 128, 256 oder 512 GB.

In Österreich kostet die WLAN-Version ab 749 Euro, jene mit Mobilfunk ab 919 Euro. Das neue Smart Folio schlägt mit 89 Euro zu Buche.

Die vierte Generation des Apple TV 4K arbeitet mit dem A19-Chip. Gegenüber dem Vorgänger bietet dieser laut Apple bis zu 50 Prozent mehr Prozessorleistung und die doppelte Grafikleistung. Die Siri Remote unterstützt die Suchfunktion „Wo ist?“ und kann einen Ton wiedergeben.

Dank dreier eingebauter Mikrofone lässt sich Siri per Sprachbefehl auch ohne Fernbedienung nutzen. Werden vier passende HomePod-Lautsprecher dazugekoppelt, entsteht ein Surround-System. In Österreich kostet das Gerät 349 Euro.

HomeView entfällt

Das Smart-Home-Display HomeView kommt im November weder in Österreich noch in der Europäischen Union in den Handel. Als Grund nennt das Unternehmen, dass die neue Sprachassistenz Siri AI dort derzeit nicht verfügbar ist.

In mehreren anderen Ländern bietet Apple das 7-Zoll-Gerät ab 13. November an.

Neu im Sortiment ist außerdem der HomePod mini 2, den es in Österreich seit 30. Oktober um 169 Euro gibt.