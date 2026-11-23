Tirols Polizei verliert so viele Beamte wie nie. Besonders an einer Autobahninspektion brodelt es, und die Führung wurde ausgetauscht.

37 ausgebildete Beamte haben seit Jahresbeginn von sich aus den Tiroler Polizeidienst verlassen. Damit ist bereits jetzt ein neuer Höchststand für ein Kalenderjahr erreicht. Allein im September haben neun ausgebildete Polizisten gekündigt, mehr als je zuvor innerhalb eines einzelnen Monats. Zusätzlich verabschiedeten sich drei Polizeischüler und zwei Vertragsbedienstete. Als Vergleichswert dient das Jahr 2018, in dem acht ausgebildete Beamte vorzeitig aus dem Tiroler Polizeidienst ausgeschieden waren.

Gründe der Abgänge

Gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“ führt Landespolizeidirektor Helmut Tomac mehrere Gründe für die Abgänge an. Ein Teil der Beamten wechsle zurück in die Privatwirtschaft, andere merkten im Berufsalltag, dass der Polizeidienst nicht der richtige Weg für sie sei. Dazu kämen familiäre Pflichten, etwa die Betreuung von Kindern oder die Pflege von Angehörigen. In den Austrittsgesprächen werde zudem das Dienstzeitsystem bemängelt. Überstunden, Nachtdienste und Wochenenddienste seien oft nur schwer mit dem Privatleben vereinbar.

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Laut Tomac sind bei der Autobahnpolizeiinspektion Schönberg mehrere Beamte wegen Kinderbetreuung oder Karenz nur in Teilzeit tätig. Für Vollzeitkräfte bedeute dies mitunter längere Dienste, die bis in die Nacht reichen.

Konflikte in Schönberg

Die „Tiroler Tageszeitung“ stützt sich auf Insider und spricht außerdem von erheblichen internen Konflikten in der Dienststelle. Demnach habe es gegenseitige Anzeigen gegeben, darüber hinaus seien Disziplinarverfahren anhängig. Der bisherige Inspektionskommandant wurde von seinem Posten abgezogen. An seine Stelle soll eine erfahrene Führungskraft aus dem Bezirk Imst treten, die die Leitung übernimmt und die internen Konflikte aufarbeiten soll.