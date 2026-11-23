Beide Gehälter fallen weg, das Sparen hat begonnen, die Tochter ahnt etwas. Für ein Ehepaar aus Groß Enzersdorf läuft die Zeit.

Mit der Schließung des Tiefkühlwerks Ardo verlieren Manfred und Tamara P. aus Groß Enzersdorf in Niederösterreich gleich beide ihre Jobs. Nach Angaben der „Krone“ sind insgesamt 240 Beschäftigte betroffen.

Tamara, 40, gehört dem Unternehmen seit zwei Jahrzehnten an. Vom bevorstehenden Aus erfuhr sie am 24. September bei einem Ausflug mit Freundinnen. „Ich war gerade auf einem Mädelswochenende und konnte es gar nicht glauben“, erzählt sie. Ihr Mann ist seit vier Jahren im Betrieb beschäftigt.

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Sozialplan ohne Einigung

Eine Einigung über den Sozialplan gibt es nach wie vor nicht. Sieben Verhandlungsrunden blieben ohne Ergebnis, nun befasst sich die Schlichtungsstelle mit dem Fall. Im März müssen die ersten Beschäftigten das Unternehmen verlassen, im Juni folgen weitere. Für das Ehepaar endet das Dienstverhältnis spätestens im August.

„Wir wollen einen fairen Sozialplan“, erklären die beiden. Besonders schwer treffe es langjährige Mitarbeiter, die kurz vor dem Ruhestand stehen: „Wir haben Kollegen, die wären in drei Jahren in Pension gegangen.“

Manfred ist gelernter Kfz-Mechaniker und hat bereits mehrere Vorstellungsgespräche absolviert. Eine Zusage hat er bisher nicht erhalten. Die Stellen, die infrage kämen, wären zudem deutlich schlechter bezahlt als seine derzeitige. Zusätzlich erschwert die steigende Arbeitslosigkeit im Bezirk Gänserndorf die Suche.

Andere Produktionsbetriebe aus der Region haben jedoch bereits Interesse an neuen Mitarbeitern bekundet. Außerdem sei der Zusammenhalt in der Belegschaft wie auch in der Bevölkerung groß.

Sorgen der Familie

Die neunjährige Tochter ist über die drohende Arbeitslosigkeit ihrer Eltern bereits im Bilde. „Sie versteht es, aber man merkt, dass es sie beschäftigt“, erzählt Manfred. Er versucht, das Mädchen zu beruhigen, und versichert ihr, dass sie auf nichts verzichten müsse.

Gespart wird in der Familie trotzdem schon. Beim Kauf eines Wäschetrockners griffen die Eltern zu einem günstigeren Modell. Außerdem wäre ein neues Auto nötig. „Momentan haben wir noch Ersparnisse, aber die werden wir bald auflösen müssen“, sagt Tamara.

Bei den Weihnachtsgeschenken für ihre Tochter wollen die beiden nach Möglichkeit keine Abstriche machen. Auf ihrem eigenen Wunschzettel ans Christkind steht unter anderem die Hoffnung, dass vielleicht doch noch ein neues Werk mit einem anderen Investor kommt.