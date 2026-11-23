Hundert Euro wandern bei Österreichs Haushalten jeden Monat in die Tonne. Der Kühlschrank hält dabei mehr Tricks bereit als gedacht.

Rund 14 Kilogramm Lebensmittel im Wert von etwa 100 Euro landen nach Berechnungen des WWF in einem durchschnittlichen österreichischen Haushalt jeden Monat im Müll. Mit der richtigen Lagerung halten Produkte jedoch länger, und das entlastet die Haushaltskasse. Neben unsachgemäßer Lagerung führen oft auch zu große Einkäufe dazu, dass Essen im Abfall landet. Ein weiterer Grund ist, dass der rechtzeitige Verbrauch übersehen wird.

Weltweit sind Verschwendung und Verluste bei Lebensmitteln für acht bis zehn Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die EU-Kommission geht davon aus, dass die Lebensmittelpreise sinken könnten, wenn es gelingt, die Verschwendung bis 2030 zu halbieren.

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Temperaturzonen im Kühlschrank

„Wer die verschiedenen Temperaturzonen des Kühlschranks richtig nutzt, kann die Haltbarkeit zahlreicher Produkte verlängern“, rät Nadine Wolbart von DIE UMWELTBERATUNG. Für das Mittelfach ist eine Einstellung von etwa fünf Grad Celsius ratsam. In den oberen Fächern herrschen etwa fünf bis acht Grad, damit eignen sie sich für Milchprodukte und Käse. Beides gehört in geschlossene Behälter, Schimmelkäse wird für sich verpackt. Am kältesten ist es mit rund zwei Grad im Fach über der Gemüselade, wo leicht verderbliche Fleisch- und Fischwaren am besten aufgehoben sind.

In der Gemüselade liegt die Temperatur bei etwa zehn Grad. Ein feuchtes Tuch bewahrt dort zum Beispiel Spargel, Frühlingszwiebeln, Brokkoli und Salate vor dem Austrocknen. Die Kühlschranktür ist der wärmste Bereich. Dort finden Marmeladen, Saucen, Getränke, Eier und Butter ihren Platz.

Falsche Lagerorte

Der Kühlschrank verlängert nicht bei allen Produkten die Genießbarkeit. Gebäck, Erdäpfel, Zwiebeln und Bananen lagern besser außerhalb, auch Paradeiser haben darin nichts verloren. Blattgemüse und Beeren vertragen die Kühle hingegen gut. Erdäpfel und Zwiebeln brauchen einen dunklen, trockenen Platz.

Besonders große Mengen an Ethylen setzen Äpfel, Birnen, Bananen, Paradeiser, Pfirsiche und Marillen frei. Dieses natürliche Reifegas lässt andere Lebensmittel schneller reifen und kann dazu führen, dass sie rascher verderben. Salate, Gurken, Brokkoli, Karfiol und Karotten reagieren empfindlich darauf, weshalb sie getrennt von diesen Sorten gelagert werden sollten.

Was schon länger im Kühlschrank liegt, wird nach vorne gestellt, damit es als Erstes aufgebraucht wird. Außerdem ist eine regelmäßige Reinigung des Geräts angeraten. Warme Speisen sollten vor dem Einräumen auskühlen, und die Tür sollte nicht lange offen stehen, damit sich der Inhalt nicht erwärmt.

Vertiefende Informationen gibt es auf www.wenigermist.at/lebensmittel-richtig-lagern sowie auf der Website der Stadt Wien. Hinter „natürlich weniger Mist“ steht eine städtische Initiative, die Projekte und Aktivitäten zur Abfallvermeidung umsetzt. Diese sollen Ressourcen schonen und eine nachhaltige Lebensweise unterstützen.