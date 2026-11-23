Chicago kämpft bis in die Verlängerung, doch Denver hat einen Serben im Kader, der Rekorde jagt. Nur noch ein Name steht vor ihm.

Die Denver Nuggets haben sich am Sonntag (Ortszeit) gegen die Chicago Bulls durchgesetzt. Nach Verlängerung hieß es 151:145 für Denver. Mit einem Triple-Double trug Jokic zum Erfolg bei.

Jokic‘ Statistik

Der Serbe kam auf 37 Punkte, sammelte 18 Rebounds ein und verteilte 11 Assists. Für Jokic war es bereits das 202. Mal in seiner Laufbahn, dass er in einer Partie in drei statistischen Kategorien zweistellig blieb.

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Westbrooks Rekord

In der NBA-Geschichte hat nur Russell Westbrook häufiger ein Triple-Double geschafft, nämlich 209 Mal.

Westbrook ist im Sommer zurückgetreten.